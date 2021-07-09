ПАВЕЛКО: «В 1/4 финала Евро не было Германии и Нидерландов. А Украина была»

Президент УАФ Андрей Павелко доволен выступлением сборной Украины на Евро-2020. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Англии 0-4.

«Были эмоции счастья, когда мы вышли из группы, а потом - когда победили шведов. В четвертьфинале не было известных сборных, не было Германии и Нидерландов. А мы были на этом празднике».

«Теперь нужно проанализировать выступление, чтобы в будущем на таких турнирах мы не ждали чуда, а ждали приятный результат», - сказал Павелко.

Ранее тренер Андрей Шевченко не ответил на вопрос, останется ли он в сборной Украины.