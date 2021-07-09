ПАВЕЛКО: «В 1/4 финала Евро не было Германии и Нидерландов. А Украина была»

Функционер доволен выступлением национальной команды

  • 09.07.2021 16:46
  • 647 просмотров
  • 12 комментариев
ПАВЕЛКО: «В 1/4 финала Евро не было Германии и Нидерландов. А Украина была»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко доволен выступлением сборной Украины на Евро-2020. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Англии 0-4.

«Были эмоции счастья, когда мы вышли из группы, а потом - когда победили шведов. В четвертьфинале не было известных сборных, не было Германии и Нидерландов. А мы были на этом празднике».

«Теперь нужно проанализировать выступление, чтобы в будущем на таких турнирах мы не ждали чуда, а ждали приятный результат», - сказал Павелко.

Ранее тренер Андрей Шевченко не ответил на вопрос, останется ли он в сборной Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.07.2021 17:28
    0
    С Англией сыграли плохо, но от факта никуда не деться, Украина в восьмерке лучших команд Европы!
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 09.07.2021 17:27
    0
    Ну и шо?! Это не круговая система. Павел, ты мошенник.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.07.2021 17:27
    +1
    Каждая сборная в 1/8 финала мечтала, чтобы им попалась Украина. Это говорит об уровне.
    -
    Такая же ситуация в Лиге Чемпионов. Попадание ДК или ШД в группу - это почти автоматически минус один соперник за выход из группы.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 09.07.2021 17:23
    0
    М*дак, продал Швейцарии всё, что только можно....
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.07.2021 17:13
    +3
    Сколько уже можно на этом пиарится? Тем более что ничего выдающегося они вообще не показали, фарт и стечение обстоятельств....из 5 игр только 1 победа и одна ничья а о качестве игры я вообще молчу...одни тайм с македонцами и 10 минут с Нидерландами вот и все...мучения с Швецией, полный провал с Австрией и если бы у них были игроки более мастеровитей то и там бы получили 4 в свои ворота, а про Англию вообще молчу они наших не заметили на поле
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 17:07
    +1
    Потому что он - Функционер
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 17:06
    +3
    Кто видел это интервью павелко на футболах?
    Это было не только издевательство над нами болельщиками, с очередным вливанием в уши, про "супер" выступление нашей сборной.
    Но ещё и безумное издевательство над украинским языком!
    Господи, когда ты запретишь на такие должности назначать дураков?
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 09.07.2021 17:03
    +3
    Кум тренера хотів сказати, що гра забудеться, а факт виходу до 1/4 - запам'ятається. Згодом забудуть як саме ми вийшли в ПО, як грали натужно в усіх по-суті матчах. Проте він буде казати - от ми дійшли до чвертьфіналу. А те, що по факту збірна грала погано - скоро багато хто забуде.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 17:01
    +2
    Андрюша, это говорит об одном,стечение ситуации, что ты игру нашей сборной не сравнишь с этими сборными, не о чём Андрюшка, лапшу вешаете обывателям,
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 17:00
    +1
    железная логика,по нашему
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 09.07.2021 16:53
    +5
    Пздц будь на пути к 1/4 у этих сборных Украина, они бы там 100проц были бы
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 09.07.2021 16:51
    +9
    И что?
    Это повод безвольно уступить 0:4? Это повод не выпустить на замену ребят с лавки, учитывая что игра уже была слита?
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 09.07.2021 16:51
    +9
    И что?
    Это повод безвольно уступить 0:4? Это повод не выпустить на замену ребят с лавки, учитывая что игра уже была слита?
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 09.07.2021 16:53
    +5
    Пздц будь на пути к 1/4 у этих сборных Украина, они бы там 100проц были бы
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.07.2021 17:13
    +3
    Сколько уже можно на этом пиарится? Тем более что ничего выдающегося они вообще не показали, фарт и стечение обстоятельств....из 5 игр только 1 победа и одна ничья а о качестве игры я вообще молчу...одни тайм с македонцами и 10 минут с Нидерландами вот и все...мучения с Швецией, полный провал с Австрией и если бы у них были игроки более мастеровитей то и там бы получили 4 в свои ворота, а про Англию вообще молчу они наших не заметили на поле
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 17:06
    +3
    Кто видел это интервью павелко на футболах?
    Это было не только издевательство над нами болельщиками, с очередным вливанием в уши, про "супер" выступление нашей сборной.
    Но ещё и безумное издевательство над украинским языком!
    Господи, когда ты запретишь на такие должности назначать дураков?
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 09.07.2021 17:03
    +3
    Кум тренера хотів сказати, що гра забудеться, а факт виходу до 1/4 - запам'ятається. Згодом забудуть як саме ми вийшли в ПО, як грали натужно в усіх по-суті матчах. Проте він буде казати - от ми дійшли до чвертьфіналу. А те, що по факту збірна грала погано - скоро багато хто забуде.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.07.2021 17:01
    +2
    Андрюша, это говорит об одном,стечение ситуации, что ты игру нашей сборной не сравнишь с этими сборными, не о чём Андрюшка, лапшу вешаете обывателям,
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.07.2021 17:27
    +1
    Каждая сборная в 1/8 финала мечтала, чтобы им попалась Украина. Это говорит об уровне.
    -
    Такая же ситуация в Лиге Чемпионов. Попадание ДК или ШД в группу - это почти автоматически минус один соперник за выход из группы.
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 17:07
    +1
    Потому что он - Функционер
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 17:00
    +1
    железная логика,по нашему
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.07.2021 17:28
    0
    С Англией сыграли плохо, но от факта никуда не деться, Украина в восьмерке лучших команд Европы!
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 09.07.2021 17:27
    0
    Ну и шо?! Это не круговая система. Павел, ты мошенник.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 09.07.2021 17:23
    0
    М*дак, продал Швейцарии всё, что только можно....
    Ссылка
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