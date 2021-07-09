ПАВЕЛКО: «В 1/4 финала Евро не было Германии и Нидерландов. А Украина была»

Президент УАФ Андрей Павелко доволен выступлением сборной Украины на Евро-2020. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Англии 0-4.
«Были эмоции счастья, когда мы вышли из группы, а потом - когда победили шведов. В четвертьфинале не было известных сборных, не было Германии и Нидерландов. А мы были на этом празднике».
«Теперь нужно проанализировать выступление, чтобы в будущем на таких турнирах мы не ждали чуда, а ждали приятный результат», - сказал Павелко.
Ранее тренер Андрей Шевченко не ответил на вопрос, останется ли он в сборной Украины.
Источник — Футбол 1/2/3
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Такая же ситуация в Лиге Чемпионов. Попадание ДК или ШД в группу - это почти автоматически минус один соперник за выход из группы.
Это было не только издевательство над нами болельщиками, с очередным вливанием в уши, про "супер" выступление нашей сборной.
Но ещё и безумное издевательство над украинским языком!
Господи, когда ты запретишь на такие должности назначать дураков?
Это повод безвольно уступить 0:4? Это повод не выпустить на замену ребят с лавки, учитывая что игра уже была слита?
Это повод безвольно уступить 0:4? Это повод не выпустить на замену ребят с лавки, учитывая что игра уже была слита?
Это было не только издевательство над нами болельщиками, с очередным вливанием в уши, про "супер" выступление нашей сборной.
Но ещё и безумное издевательство над украинским языком!
Господи, когда ты запретишь на такие должности назначать дураков?
-
Такая же ситуация в Лиге Чемпионов. Попадание ДК или ШД в группу - это почти автоматически минус один соперник за выход из группы.
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