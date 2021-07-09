Порох для Металлиста. Клуб подписал молодого защитника

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с защитником Богданом Порохом.
20-летний игрок минувший сезон провел в составе ФК «Николаев». Действует на позиции центрального защитника.
На профессиональном уровне выступал за молодежные команды «Стали» из Каменского, «Николаев-2» и «Николаев».
Ранее «Металлист» подписал Александра Рыбку, Евгения Банаду, Брайана Риаскоса, Маилтона и Андрея Цурикова.
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Источник — ФК Металлист
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