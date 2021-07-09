Фран СОЛЬ: «20 забитых мячей ничего не значат, если команда наберет 4 очка»

Ушедший из «Динамо» форвард хочет быть полезным для своей новой команды

  • 09.07.2021 15:37
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Фран СОЛЬ: «20 забитых мячей ничего не значат, если команда наберет 4 очка»
© SD Eibar. Фран Соль (справа)

Форвард «Динамо» Фран Соль, который несколько дней назад официально на правах аренды перешел в «Эйбар», сегодня был представлен в качестве новичка испанской команды.

«Я знал, что буду играл в «Эйбаре», но бюрократические моменты с другими странами приводят к тому, что сделки протекают медленно. По этой причине нам пришлось немного подождать».

«Сколько голов я хочу забить в следующем розыгрыше Сегунды? Дело в том, что для меня ничего не значат 20 забитых мной мячей, если команда наберет 4 очка. Я предпочту забить 10 мячей в течение сезона, чтобы результат был 1:0 в нашу пользу, и это послужило бы прибавлению 30 очков в турнирную таблицу для «Эйбара», - сказал Соль.

Напомним, минувший сезон Фран Соль также на правах аренды провел в Сегунде, отличившись 10 голами в 38 матчах за «Тенерифе».

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Источник — AS

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