Фран СОЛЬ: «20 забитых мячей ничего не значат, если команда наберет 4 очка»

Форвард «Динамо» Фран Соль, который несколько дней назад официально на правах аренды перешел в «Эйбар», сегодня был представлен в качестве новичка испанской команды.

«Я знал, что буду играл в «Эйбаре», но бюрократические моменты с другими странами приводят к тому, что сделки протекают медленно. По этой причине нам пришлось немного подождать».

«Сколько голов я хочу забить в следующем розыгрыше Сегунды? Дело в том, что для меня ничего не значат 20 забитых мной мячей, если команда наберет 4 очка. Я предпочту забить 10 мячей в течение сезона, чтобы результат был 1:0 в нашу пользу, и это послужило бы прибавлению 30 очков в турнирную таблицу для «Эйбара», - сказал Соль.

Напомним, минувший сезон Фран Соль также на правах аренды провел в Сегунде, отличившись 10 голами в 38 матчах за «Тенерифе».