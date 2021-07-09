Луческу продлил второй сбор Динамо

Киевская команда пробудет в Швейцарии до 24 июля

  • 09.07.2021 14:05
  • 1348 просмотров
  • 9 комментариев
Луческу продлил второй сбор Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» после небольшого отдыха 10 июля снова отправится в Швейцарию, где состоится второй тренировочный сбор подопечных Мирчи Луческу.

Учитывая, что клубу удалось решить вопрос о переносе матча за Суперкубок страны (с 24 июля на 22 сентября) и пропуск первого тура УПЛ (25 июля), Мирча Луческу принял решение продлить второй тренировочный сбор команды в Швейцарии.

Ранее планировалось, что динамовцы в Швейцарии пробудут до 20 июля и проведут четыре контрольных матча. Сейчас же клуб планирует увеличить количество спаррингов на втором сборе до пяти, а в Киев вернуться не раньше 24 июля. Новый же сезон команда начнет со второго тура УПЛ, в котором киевляне должны встретиться с «Вересом» (базовый день — 31 июля).

На втором сборе достигнута договоренность о проведении контрольных матчей с «Серветтом» (10 июля), «Сьоном» (14 июля), «Ниццей» (17 июля), «Атлетиком» (20 июля).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:45
    0
    ENJOY--, 09.07.2021 14:42
    жаль конечно что ты ничего не решаешь))
    Конечно.
    Я надеюсь как болельщик
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:44
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 14:39
    Когда то Бавария взяла в свою команду молодого Канадца.
    Итак ржали все.
    Сейчас ржёт Бавария ведь канадец стоит 120 млн.
    Я к тому что 2 месяца до закрытия окна.
    Все таки слова о том что нужно проявить себя в лч не зря сказаны.
    Да и сам Луческу не захотел бы продлевать контракт.
    ты отличный модератор ситуаций.. но это один случай на миллион
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:42
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 14:41
    Лично я надеюсь на подписание Ловрича
    жаль конечно что ты ничего не решаешь))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:41
    0
    Лично я надеюсь на подписание Ловрича
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:40
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    Или вспомни про Рому Еременко
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:39
    -1
    __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    Когда то Бавария взяла в свою команду молодого Канадца.
    Итак ржали все.
    Сейчас ржёт Бавария ведь канадец стоит 120 млн.
    Я к тому что 2 месяца до закрытия окна.
    Все таки слова о том что нужно проявить себя в лч не зря сказаны.
    Да и сам Луческу не захотел бы продлевать контракт.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:32
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    и что?! хлопнет дверью и уйдет!? ну не хочет суркис и цента тратить на команду, щас вон какого то лавочника с москвы берете на сбор
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    0
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 09.07.2021 14:15
    0
    Наче не "Атлетіко", а "Атлетік"
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:45
    0
    ENJOY--, 09.07.2021 14:42
    жаль конечно что ты ничего не решаешь))
    Конечно.
    Я надеюсь как болельщик
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:44
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 14:39
    Когда то Бавария взяла в свою команду молодого Канадца.
    Итак ржали все.
    Сейчас ржёт Бавария ведь канадец стоит 120 млн.
    Я к тому что 2 месяца до закрытия окна.
    Все таки слова о том что нужно проявить себя в лч не зря сказаны.
    Да и сам Луческу не захотел бы продлевать контракт.
    ты отличный модератор ситуаций.. но это один случай на миллион
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:42
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 14:41
    Лично я надеюсь на подписание Ловрича
    жаль конечно что ты ничего не решаешь))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:41
    0
    Лично я надеюсь на подписание Ловрича
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 14:40
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    Или вспомни про Рому Еременко
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 14:32
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    и что?! хлопнет дверью и уйдет!? ну не хочет суркис и цента тратить на команду, щас вон какого то лавочника с москвы берете на сбор
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 14:24
    0
    Я надеюсь дед таки выскажется по поводу той клоунады, что устраивает суркис вместо трансферной компании
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 09.07.2021 14:15
    0
    Наче не "Атлетіко", а "Атлетік"
    Ссылка
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