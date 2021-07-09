Луческу продлил второй сбор Динамо

Киевское «Динамо» после небольшого отдыха 10 июля снова отправится в Швейцарию, где состоится второй тренировочный сбор подопечных Мирчи Луческу.

Учитывая, что клубу удалось решить вопрос о переносе матча за Суперкубок страны (с 24 июля на 22 сентября) и пропуск первого тура УПЛ (25 июля), Мирча Луческу принял решение продлить второй тренировочный сбор команды в Швейцарии.

Ранее планировалось, что динамовцы в Швейцарии пробудут до 20 июля и проведут четыре контрольных матча. Сейчас же клуб планирует увеличить количество спаррингов на втором сборе до пяти, а в Киев вернуться не раньше 24 июля. Новый же сезон команда начнет со второго тура УПЛ, в котором киевляне должны встретиться с «Вересом» (базовый день — 31 июля).

На втором сборе достигнута договоренность о проведении контрольных матчей с «Серветтом» (10 июля), «Сьоном» (14 июля), «Ниццей» (17 июля), «Атлетиком» (20 июля).