Металлист 1925 просматривает воспитанника Карпат

Андрей Ременюк может продолжить карьеру в харьковском клубе

  • 09.07.2021 13:24
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Металлист 1925 просматривает воспитанника Карпат
© ФК Карпаты Львов. Андрей Ременюк

Харьковский «Металлист 1925», готовящийся к дебюту в Премьер-лиге, продолжает активную селекционную работу.

В расположении харьковского клуба находится 22-летний полузащитник Андрей Ременюк. Минувший сезон он провел в «Кривбассе», а ранее выступал в «Карпатах», «Рухе» и «Калуше».

Потенциальный новичок «Металлиста 1925» принял участие в контрольном матче с «Волчанском» (2:0) и отметился забитым мячом. Ожидается, что решение по Ременюку тренерский штаб команды вынесет в ближайшие дни.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 тысяч.

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Источник — Footboom

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