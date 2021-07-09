Металлист 1925 просматривает воспитанника Карпат

Харьковский «Металлист 1925», готовящийся к дебюту в Премьер-лиге, продолжает активную селекционную работу.

В расположении харьковского клуба находится 22-летний полузащитник Андрей Ременюк. Минувший сезон он провел в «Кривбассе», а ранее выступал в «Карпатах», «Рухе» и «Калуше».

Потенциальный новичок «Металлиста 1925» принял участие в контрольном матче с «Волчанском» (2:0) и отметился забитым мячом. Ожидается, что решение по Ременюку тренерский штаб команды вынесет в ближайшие дни.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 тысяч.