Ярославский о бюджете Металлиста: «Я все верну до копейки»

Ярославский пока не может вкладывать свои средства

  • 09.07.2021 13:49
  • 3086 просмотров
  • 4 комментария
Ярославский о бюджете Металлиста: «Я все верну до копейки»
© metalist.ua

Александр Ярославский по договоренности с прошлым владельцем клуба пока не имеет права вкладывать в «Металлист» свои деньги, однако намерен возместить нынешним инвесторам всю сумму.

«Мы понятийно договорились с теми, кто сейчас занимается «Металлистом» непосредственно: «Ребята, вы мне говорите, сколько стоит содержание, сколько стоит аренда стадиона». Они у меня спросили: «Платить свои деньги?» Я сказал: «Платите». Сколько стоит Риаскос, сколько стоит Маилтон – мы все это обсуждаем. То есть они платят деньги, которые им я верну до копейки, как только смогу финансировать официально. Своих денег они не потратят ни копейки в итоге».

«Бюджет будет достаточным, чтобы команда достойно прошла Первую лигу и вышла с того же места, с какого вышла во Второй».

«Что касается цифр. У нас все идет по нарастающей. Мы же не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде», - сказал Ярославский.

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Источник — ФК Металлист

(16 голосов)

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Комментарии
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:38
    +1
    Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:24
    Ну это дегенераты, которые не понимают, что развитие любимого клуба также зависит от того насколько сильный чемпионат у нас в стране
    Вот именно! В том то и дело что мы болельщики заинтересованы чтобы было как можно больше сильных команд. Это польза как и для любой команды, особенно которые играют в еврокубках где другие скоростя, так и для нашей сборной.
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:24
    +3
    SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:20
    Редкий случай. Обычно фаны твоего любимого клуба поливают грязью Ярославского как только какая-то новость о нём или Металле появляется. По крайней мере раньше, сейчас уже немного приутихли и чувствуют что жаренным запахло.
    Ну это дегенераты, которые не понимают, что развитие любимого клуба также зависит от того насколько сильный чемпионат у нас в стране
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:20
    +1
    Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:15
    Как болельщик ДК очень хочу что бы у Ярославского получилось. Нужен еще один сильный соперник в чемпионате
    Редкий случай. Обычно фаны твоего любимого клуба поливают грязью Ярославского как только какая-то новость о нём или Металле появляется. По крайней мере раньше, сейчас уже немного приутихли и чувствуют что жаренным запахло.
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:15
    +5
    Как болельщик ДК очень хочу что бы у Ярославского получилось. Нужен еще один сильный соперник в чемпионате
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:15
    +5
    Как болельщик ДК очень хочу что бы у Ярославского получилось. Нужен еще один сильный соперник в чемпионате
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:24
    +3
    SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:20
    Редкий случай. Обычно фаны твоего любимого клуба поливают грязью Ярославского как только какая-то новость о нём или Металле появляется. По крайней мере раньше, сейчас уже немного приутихли и чувствуют что жаренным запахло.
    Ну это дегенераты, которые не понимают, что развитие любимого клуба также зависит от того насколько сильный чемпионат у нас в стране
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:38
    +1
    Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:24
    Ну это дегенераты, которые не понимают, что развитие любимого клуба также зависит от того насколько сильный чемпионат у нас в стране
    Вот именно! В том то и дело что мы болельщики заинтересованы чтобы было как можно больше сильных команд. Это польза как и для любой команды, особенно которые играют в еврокубках где другие скоростя, так и для нашей сборной.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 14:20
    +1
    Дмитрий Иванов, 09.07.2021 14:15
    Как болельщик ДК очень хочу что бы у Ярославского получилось. Нужен еще один сильный соперник в чемпионате
    Редкий случай. Обычно фаны твоего любимого клуба поливают грязью Ярославского как только какая-то новость о нём или Металле появляется. По крайней мере раньше, сейчас уже немного приутихли и чувствуют что жаренным запахло.
    Ссылка
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