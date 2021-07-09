Ярославский о бюджете Металлиста: «Я все верну до копейки»

Александр Ярославский по договоренности с прошлым владельцем клуба пока не имеет права вкладывать в «Металлист» свои деньги, однако намерен возместить нынешним инвесторам всю сумму.

«Мы понятийно договорились с теми, кто сейчас занимается «Металлистом» непосредственно: «Ребята, вы мне говорите, сколько стоит содержание, сколько стоит аренда стадиона». Они у меня спросили: «Платить свои деньги?» Я сказал: «Платите». Сколько стоит Риаскос, сколько стоит Маилтон – мы все это обсуждаем. То есть они платят деньги, которые им я верну до копейки, как только смогу финансировать официально. Своих денег они не потратят ни копейки в итоге».

«Бюджет будет достаточным, чтобы команда достойно прошла Первую лигу и вышла с того же места, с какого вышла во Второй».

«Что касается цифр. У нас все идет по нарастающей. Мы же не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде», - сказал Ярославский.