Аргентина – Бразилия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от финала Кубка Америки

  • 10.07.2021 05:12
  • 1702 просмотра
  • 1 комментарий
Аргентина – Бразилия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на финальный матч Копа Америка Бразилия – Аргентина.

«На групповой стадии Бразилия и Аргентина, набрав по 10 очков, выиграли свои группы. Затем в плей-офф бразильцы прошли Чили и Перу, а аргентинцы оказались сильнее Эквадора и Колумбии.

Аргентинцы, у которых в копилке 14 побед на этом турнире, предыдущий раз триумфовали на Копа Америка в 1993 году. Вот уже 28 лет аргентинцы ждут победы на Копа Америка. Зато бразильцы, начиная с 1997 года, выиграли пять из своих девяти трофеев Копа Америка.

Это будет 122-е противостояние Бразилии и Аргентины. Ранее 49 раз победили бразильцы и 46 раз – аргентинцы, 26 встреч завершились вничью.

Будет очень интересный матч и Аргентина захочет выиграть Копа Америка. Месси никогда не выигрывал Копа Америка. Будет большая мотивация со стороны Месси. Он ничего со сборной еще не выигрывал. Лионель хочет доказать и победить на Копа Америка. Бразилия тоже хорошая. Там Неймар и компания. Поставлю на то, что Бразилия выиграет трофей Копа Америка», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Аргентина состоится 11-го июля. Начало встречи в 03:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 10.07.2021 05:20
    0
    Аргентина!!
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 10.07.2021 05:20
    0
    Аргентина!!
    Ссылка
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