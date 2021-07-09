Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии Instat

Самым полезным игроком сборной Украины на Евро-2020 стал полузащитник Андрей Ярмоленко, который в пяти матчах турнира забил два мяча и отдал две голевые передачи. Компания InStat при анализе игры делает акцент не только на количестве, но и на качестве ТТД. В итоге выводится определенный индекс — показатель эффективности игры.
При составлении данного учитывались только те футболисты, которые провели на поле не меньше трех матчей.
Читайте также: Один матч до юбилея. Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
вообще не играли, вроде,как будто и не играл. А ограничение тремя играми - это просто дискриминация.
Довбик за 15 минут сделал для команды больше,чем некоторые лауреаты,не говоря уже о незаменимом
Цыганкове,который отстоял на поле во всех матчах.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.