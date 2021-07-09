Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии Instat

Вингер национальной команды может записать чемпионат себе в актив

  • 09.07.2021 11:46
  • 1193 просмотра
  • 7 комментариев
Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии Instat
© Getty Images/Global Images Ukraine

Самым полезным игроком сборной Украины на Евро-2020 стал полузащитник Андрей Ярмоленко, который в пяти матчах турнира забил два мяча и отдал две голевые передачи. Компания InStat при анализе игры делает акцент не только на количестве, но и на качестве ТТД. В итоге выводится определенный индекс — показатель эффективности игры.          

При составлении данного учитывались только те футболисты, которые провели на поле не меньше трех матчей.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 09.07.2021 12:48
    -1
    А Бущан как же? Или речь только о полевых?
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 09.07.2021 12:47
    0
    В норах сегодня будет пожар
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.07.2021 12:31
    +2
    Ярмола заслужено.
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 09.07.2021 12:14
    -10
    А того,кто вывел СБУ в четвертьфинал,в то время когда одни лауреаты отбывали номер на поле,а другие
    вообще не играли, вроде,как будто и не играл. А ограничение тремя играми - это просто дискриминация.
    Довбик за 15 минут сделал для команды больше,чем некоторые лауреаты,не говоря уже о незаменимом
    Цыганкове,который отстоял на поле во всех матчах.
    Ссылка
    Rebel
    online
      Rebel, 09.07.2021 12:07
    +6
    Всегда недолюбливал Ярмоленко. Но на этом чемпионате выложился как никто. Даже несмотря на физику. Пример молодёжи!!!!!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 09.07.2021 12:03
    -1
    Ярмола мог бы после окончания карьеры в кино сниматься. Харизма есть.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 11:57
    0
    Заслужил! Жаль что физухи под конец матчей обычно не хватает, но всё-равно играет как зверь и последние силы оставляет на поле!
    Ссылка
    Rebel
    online
      Rebel, 09.07.2021 12:07
    +6
    Всегда недолюбливал Ярмоленко. Но на этом чемпионате выложился как никто. Даже несмотря на физику. Пример молодёжи!!!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.07.2021 12:31
    +2
    Ярмола заслужено.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 09.07.2021 12:47
    0
    В норах сегодня будет пожар
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 09.07.2021 11:57
    0
    Заслужил! Жаль что физухи под конец матчей обычно не хватает, но всё-равно играет как зверь и последние силы оставляет на поле!
    Ссылка
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