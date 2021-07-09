Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии Instat

Самым полезным игроком сборной Украины на Евро-2020 стал полузащитник Андрей Ярмоленко, который в пяти матчах турнира забил два мяча и отдал две голевые передачи. Компания InStat при анализе игры делает акцент не только на количестве, но и на качестве ТТД. В итоге выводится определенный индекс — показатель эффективности игры.

При составлении данного учитывались только те футболисты, которые провели на поле не меньше трех матчей.

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