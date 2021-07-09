Василий КОБИН: «В Минае осталось шесть игроков. Тема с Милевским закрыта»

Наставник закарпатской команды рассказал о подготовке к новому сезону

  • 09.07.2021 11:46
  • 2935 просмотров
  • 9 комментариев
Василий КОБИН: «В Минае осталось шесть игроков. Тема с Милевским закрыта»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал вероятность того, что ужгородский клуб заменит в УПЛ снявшийся «Олимпик».

«Официальной информации пока нет. У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.

Кто на просмотре? Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

Вернется ли Милевский в «Минай»? Не думаю. Наверное, эта тема закрыта. У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.

Аттестация команды для участия в УПЛ? Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам. Где будет играть команда – вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента «Миная» – тоже не ко мне.

Севидова и Кополовца в команде не будет. Задачи? Все зависит от селекции», — заявил Кобин.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 09.07.2021 12:42
    -1
    S&L, 09.07.2021 12:34
    Запалюймо смолоскипи, беріть в руки транспоранти, будь-що в руки попадаться: вила, каміння, піротехнічну артилерію і гайда вимагати спортивних принципів від тих хто забув, що це взагалі таке!!Будинок Футболу чекай, рано чи пізно не байдужі люди прийдуть)))
    Подстрекатель. Хочешь в Бердянск? ИК№77...
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 09.07.2021 12:39
    -1
    Заявят Кишварду-2.
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 09.07.2021 12:34
    +1
    Запалюймо смолоскипи, беріть в руки транспоранти, будь-що в руки попадаться: вила, каміння, піротехнічну артилерію і гайда вимагати спортивних принципів від тих хто забув, що це взагалі таке!!Будинок Футболу чекай, рано чи пізно не байдужі люди прийдуть)))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 12:34
    +2
    Павел СН, 09.07.2021 12:24
    як така недокоманда могла пройти атестац!ю?????
    Как говорит Виктор Цой "если есть в кармане пачка сигарет, значит все так уж плохо на сегодняшний день"
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 09.07.2021 12:25
    +2
    Команда-ліфт?)) Не за спортивним принципом їдуть в УПЛ. Олімпік знявся не під час турніру, якого біса Минай має бути в еліті українського футболу?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 09.07.2021 12:24
    +2
    як така недокоманда могла пройти атестац!ю?????
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 12:12
    +2
    Лучше ВПК-Агро в УПЛ, чем Минай.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 09.07.2021 12:08
    +1
    Там Селезнев ошивается не знает чем себя занять
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 09.07.2021 12:02
    +4
    В команді 6 гравців за 16 днів до старту чемпіонату. Які можуть бути завдання - не зайняти останнє місце.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 09.07.2021 12:02
    +4
    В команді 6 гравців за 16 днів до старту чемпіонату. Які можуть бути завдання - не зайняти останнє місце.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 12:34
    +2
    Павел СН, 09.07.2021 12:24
    як така недокоманда могла пройти атестац!ю?????
    Как говорит Виктор Цой "если есть в кармане пачка сигарет, значит все так уж плохо на сегодняшний день"
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 09.07.2021 12:25
    +2
    Команда-ліфт?)) Не за спортивним принципом їдуть в УПЛ. Олімпік знявся не під час турніру, якого біса Минай має бути в еліті українського футболу?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 09.07.2021 12:24
    +2
    як така недокоманда могла пройти атестац!ю?????
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.07.2021 12:12
    +2
    Лучше ВПК-Агро в УПЛ, чем Минай.
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 09.07.2021 12:34
    +1
    Запалюймо смолоскипи, беріть в руки транспоранти, будь-що в руки попадаться: вила, каміння, піротехнічну артилерію і гайда вимагати спортивних принципів від тих хто забув, що це взагалі таке!!Будинок Футболу чекай, рано чи пізно не байдужі люди прийдуть)))
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 09.07.2021 12:08
    +1
    Там Селезнев ошивается не знает чем себя занять
    Ссылка
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