Василий КОБИН: «В Минае осталось шесть игроков. Тема с Милевским закрыта»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал вероятность того, что ужгородский клуб заменит в УПЛ снявшийся «Олимпик».

«Официальной информации пока нет. У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.

Кто на просмотре? Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

Вернется ли Милевский в «Минай»? Не думаю. Наверное, эта тема закрыта. У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.

Аттестация команды для участия в УПЛ? Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам. Где будет играть команда – вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента «Миная» – тоже не ко мне.

Севидова и Кополовца в команде не будет. Задачи? Все зависит от селекции», — заявил Кобин.