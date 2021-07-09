Колумбия – Перу. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился мыслями о матче за третье место на Кубке Америки

  • 09.07.2021 11:27
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Колумбия – Перу. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч за третье место на Копа Америка Колумбия – Перу.

«Колумбия и Перу играли в одной группе на этом Копа Америка. Колумбийцы с 4 очками стали третьими, а перуанцы с 7 баллами в активе стали вторыми. В очном противостоянии в группе победила сборная Перу со счетом 2:1. В плей-офф Колумбия прошла Уругвай (0:0, 4:2 по пенальти), но уступила Аргентине (1:1, 2:3 по пенальти). Перуанцы оказались сильнее Парагвая (3:3, 4:3 по пенальти), но уступили Бразилии (0:1).

65 раз встречались между собой эти соперники (18 побед Перу, 23 виктории Колумбии и 24 ничьи). В 2021 году оппоненты встречались также в рамках отбора чемпионата мира-2022 и тогда 3 июня Колумбия выиграла на выезде у Перу со счетом 0:3. В своей истории сборная Колумбии 4 раза выигрывала «бронзу» Копа Америка, а национальная команда Перу 8 раз занимала третье место.

Встретятся две сборные, которые проиграли полуфинальные матчи. Не знаю, могут быть проблемы с мотивацией у команд. Но, я думаю, что все-таки Колумбия по составу сильнее. Она фаворит этой игры. Я поставлю на победу колумбийцев и что они займут третье место на Копа Америка», - сказал Бартулович.

Матч Колумбия – Перу состоится 10-го июля. Начало встречи в 03:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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