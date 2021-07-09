Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Арбитр должен был сам смотреть VAR»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал спорный пенальти, назначенный в ворота датчан в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

«Мне кажется, если арбитр принял такое важное решение о пенальти на Стерлинге, он должен был идти и сам смотреть VAR. Он не имел права полагаться на людей, которые сидят в кабинке. Это очень странно. Стерлинг падал перед тем, как было касание. В моем понимании, даже касания не было. В голландской прессе уже разнесли арбитра. Не посмотрев VAR, арбитр взял на себя ответственность. Кейн, даже с невыразительной игрой, показывает хорошую результативность. Саутгейт очень прагматично подошел к играм этого турнира. Неспроста большинство игр они сыграли на ноль», — считает Левченко.