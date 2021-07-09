Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Арбитр должен был сам смотреть VAR»

Судья не имел права на кого-то полагаться, уверен специалист

  • 09.07.2021 10:40
  • 1650 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Арбитр должен был сам смотреть VAR»
© Instagram. Евгений Левченко

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал спорный пенальти, назначенный в ворота датчан в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

«Мне кажется, если арбитр принял такое важное решение о пенальти на Стерлинге, он должен был идти и сам смотреть VAR. Он не имел права полагаться на людей, которые сидят в кабинке. Это очень странно. Стерлинг падал перед тем, как было касание. В моем понимании, даже касания не было. В голландской прессе уже разнесли арбитра. Не посмотрев VAR, арбитр взял на себя ответственность. Кейн, даже с невыразительной игрой, показывает хорошую результативность. Саутгейт очень прагматично подошел к играм этого турнира. Неспроста большинство игр они сыграли на ноль», — считает Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    victorpolo
    online
      victorpolo, 09.07.2021 11:27
    +1
    Если бы он сам посмотрел, ему бы пришлось отменять назначение пенальти! Он этого не хотел!
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    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 09.07.2021 11:11
    +1
    Судья - купленная гнида! Гнать из международного судейства! Впрочем бригада VAR тоже не лучше! НО, судья сам принимает решение, а не ждет обязательного приглашения бригады VAR!
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    victorpolo
    online
      victorpolo, 09.07.2021 11:27
    +1
    Если бы он сам посмотрел, ему бы пришлось отменять назначение пенальти! Он этого не хотел!
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 09.07.2021 11:11
    +1
    Судья - купленная гнида! Гнать из международного судейства! Впрочем бригада VAR тоже не лучше! НО, судья сам принимает решение, а не ждет обязательного приглашения бригады VAR!
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