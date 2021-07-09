Стало известно, кто обслужит финал Евро-2020 Италия – Англия

УЕФА объявила имена арбитров, которые будут работать на финале чемпионата Европы по футболу межу командами Италии и Англии.

На матч назначена бригада судей из Нидерландов. Главным арбитром будет Бьорн Кейперс. Его ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный арбитр на VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты — Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.