Стало известно, кто обслужит финал Евро-2020 Италия – Англия

УЕФА объявила имена арбитров, которые будут работать на финале чемпионата Европы по футболу межу командами Италии и Англии.
На матч назначена бригада судей из Нидерландов. Главным арбитром будет Бьорн Кейперс. Его ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.
Главный арбитр на VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты — Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).
Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
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