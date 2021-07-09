Форвард Ужгорода вместо Австрии отправился в Минай

8 июля «Mинай», который после отказа «Олимпика» от выступлений в УПЛ, близок к возвращению в элитный дивизион, расписал ничью в спарринге со второлиговым «Mункачем» — 0:0.

В составе «Mиная» дебютировал нападающий Олег Вишневский, ранее защищавший цвета «Ужгорода». Он собирался продолжить карьеру в Австрии, но, по-видимому, ради выступления в чемпионате УПЛ, решил не покидать Закарпатье.

Также сегодня за «Mинай» играл полузащитник Александр Снижко, у которого закончился контракт с «горожанами» 30 июня. Он планировал трудоустроиться в другой команде, но тоже решил вернуться.

По имеющейся информации, следующий спарринг «Mинай» проведет 9 июля с «Прикарпатьем».