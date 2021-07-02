Форвард новичка Первой лиги отправился на просмотр в Австрию

Дебютант Первой лиги - «Ужгород» разошелся миром в первом спарринге в это межсезонье - с «Mукачево» (0:0).

Ряды ужгородцев покинул нападающий Олег Вишневский, который хочет трудоустроиться в Австрии.

На просмотре находятся Василий Пыняшко из «Миная», Сергей Мелинишин из «Прикарпатья» и Сергей Косовский из «Агробизнеса».

3 июля футболисты «Ужгорода» проведут очередной контрольный поединок - с «Ворсклой», которая в эти дни находится на сборе в Закарпатье.