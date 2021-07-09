Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Никаких целей перед собой не ставлю»

Украинская теннисистка – о возвращении на корт

  • 09.07.2021 02:42
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Никаких целей перед собой не ставлю»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над полькой Магдаленой Фрех в матче второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.

«Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков.

Я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной на этом турнире. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится, я получаю удовольствие от выступления здесь. Никаких целей я перед собой не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала. Основная цель для меня – просто играть», - сказал Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

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