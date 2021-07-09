Волынь
0 : 0
Подолье
08.07.2021, FT

Волынь и Подолье разошлись миром в контрольном матче

Команды забить голы друг другу в Луцке не смогли

  • 09.07.2021 00:41
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Волынь и Подолье разошлись миром в контрольном матче
© ФК Волынь

Команды Первой лиги «Волынь» Луцк и& «Подолье» Хмельницкий провели контрольный матч в Луцке на стадионе «Авангард».

В равной игре, где было много борьбы, команды победителя не выявили (0:0).

Интересно, что в тот же день утром, в 11:00 на стадионе «Подшипник» подопечные Альберта Шахова обыграли команду чемпионата Волыни – ФК «Забороль» (3:2).

Товарищеские матчи

8 июля, Луцк

«Волынь» Луцк – АСК «Забороль» – 3:2

Голы: Ольхович, 37, Миронюк, 40, 90+1 – Сабатюк, 55 (пен), ?, 84.

11:00, стадион «Подшипник».

«Волынь» Луцк – «Подолье» Хмельницкий – 0:0

16:00, стадион «Авангард».

 
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Источник — Sport.ua

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