Волынь и Подолье разошлись миром в контрольном матче

Команды Первой лиги «Волынь» Луцк и& «Подолье» Хмельницкий провели контрольный матч в Луцке на стадионе «Авангард».
В равной игре, где было много борьбы, команды победителя не выявили (0:0).
Интересно, что в тот же день утром, в 11:00 на стадионе «Подшипник» подопечные Альберта Шахова обыграли команду чемпионата Волыни – ФК «Забороль» (3:2).
Товарищеские матчи
8 июля, Луцк
«Волынь» Луцк – АСК «Забороль» – 3:2
Голы: Ольхович, 37, Миронюк, 40, 90+1 – Сабатюк, 55 (пен), ?, 84.
11:00, стадион «Подшипник».
«Волынь» Луцк – «Подолье» Хмельницкий – 0:0
16:00, стадион «Авангард».
Источник — Sport.ua
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