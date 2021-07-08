ВИДЕО. Как Ястремская победно вернулась в WTA Tour на кортах в Гамбурге

8 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 38) с победы вернулась в WTA Tour после долгого перерыва.
На грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге украинка в двух сетах обыграла польку Магдалену Фрех (WTA 145).
WTA 250. Гамбург (Германия)
Женщины, второй круг
Даяна Ястремская (Украина) [1] – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6 (7:5), 6:1
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Источник — Sport.ua
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