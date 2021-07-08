ВИДЕО. Как Ястремская победно вернулась в WTA Tour на кортах в Гамбурге

Украинка в двух сетах уверенно обыграла Магдалену Фрех из Польши

  • 08.07.2021 23:45
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как Ястремская победно вернулась в WTA Tour на кортах в Гамбурге
© Twitter

8 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 38) с победы вернулась в WTA Tour после долгого перерыва.

На грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге украинка в двух сетах обыграла польку Магдалену Фрех (WTA 145).

WTA 250. Гамбург (Германия)

Женщины, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6 (7:5), 6:1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности