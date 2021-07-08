Шкурин в пятницу пройдет медосмотр для Динамо и затем полетит на сборы

Потенциальный новичок станет заменой травмированному Беседину

  • 08.07.2021 23:23
  • 1654 просмотра
  • 4 комментария
Шкурин в пятницу пройдет медосмотр для Динамо и затем полетит на сборы
© sport24.ru. Илья Шкурин

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин в пятницу, 9 июля, пройдет медобследование перед переходом в «Динамо». Бело-синие планируют арендовать игрока на один сезон, без права выкупа.

Аркадий Запорожану, агент главного тренера киевлян Мирчи Луческу, подтвердил, что игрок полетит с украинским клубом на сборы.

В минувшем сезоне Илья Шкурин сыграл 9 матчей РПЛ и забил 3 гола. Ожидается, что белорус станет заменой травмированному форварду Артему Беседину.

Динамо близко к подписанию контракта с форвардом российского ЦСКА

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Источник — Sport24.ru

(6 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 09.07.2021 00:09
    +1
    навіщо він Динамо?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 08.07.2021 23:54
    -1
    Пипец! ЦСКА в ДИНАМО! Кстати, а на Шурике этой новости еще нет, хотя с обеда в других СМИ есть
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 08.07.2021 23:42
    +4
    Да вы травите? Он даже внешне на балБеса похож… здоровья Артему
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 08.07.2021 23:37
    -3
    Так цеж Зрада Зрадная!!!!!!!! Ганьба!!!!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 08.07.2021 23:42
    +4
    Да вы травите? Он даже внешне на балБеса похож… здоровья Артему
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 09.07.2021 00:09
    +1
    навіщо він Динамо?
    Ссылка
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