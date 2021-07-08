Шкурин в пятницу пройдет медосмотр для Динамо и затем полетит на сборы

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин в пятницу, 9 июля, пройдет медобследование перед переходом в «Динамо». Бело-синие планируют арендовать игрока на один сезон, без права выкупа.
Аркадий Запорожану, агент главного тренера киевлян Мирчи Луческу, подтвердил, что игрок полетит с украинским клубом на сборы.
В минувшем сезоне Илья Шкурин сыграл 9 матчей РПЛ и забил 3 гола. Ожидается, что белорус станет заменой травмированному форварду Артему Беседину.
Динамо близко к подписанию контракта с форвардом российского ЦСКА
Источник — Sport24.ru
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