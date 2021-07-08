Марко ВЕРРАТТИ: «Финал Италия - Англия будет эпичным»

Хавбек надеется на интересный матч

  • 08.07.2021 19:45
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Марко ВЕРРАТТИ: «Финал Италия - Англия будет эпичным»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Италии Марко Верратти ожидает, что матч финала Евро-2020 против Англии получится интересным.

«У англичан очень крепкая и солидная сборная. Думаю, они заслужили выйти в финал. Они по праву добрались до этой стадии».

«Что касается пенальти в матче с Данией, то судья, я бы сказал, поступил щедро. Но я счастлив, что мы сыграем с Англией на великолепном стадионе».

«Это будет эпичный финал. Об этом можно только мечтать», - сказал Верратти.

Матч состоится 11 июля.

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Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 20:06
    +1
    уверенно ответил! отлично!
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    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 20:06
    +1
    уверенно ответил! отлично!
    Ссылка
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