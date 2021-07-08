Марко ВЕРРАТТИ: «Финал Италия - Англия будет эпичным»

Лидер сборной Италии Марко Верратти ожидает, что матч финала Евро-2020 против Англии получится интересным.
«У англичан очень крепкая и солидная сборная. Думаю, они заслужили выйти в финал. Они по праву добрались до этой стадии».
«Что касается пенальти в матче с Данией, то судья, я бы сказал, поступил щедро. Но я счастлив, что мы сыграем с Англией на великолепном стадионе».
«Это будет эпичный финал. Об этом можно только мечтать», - сказал Верратти.
Матч состоится 11 июля.
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Источник — BBC
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