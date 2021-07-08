ВИДЕО. VAR и споры. Шмейхель отразил пенальти, Кейн забил на добивании

7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 играют сборные Англии и Дании.
Англия забила ключевой гол в дополнительное время. Решением VAR был назначен 11-метровый штрафной удар, что вызвало большие споры.
Каспер Шмейхель отразил пенальти, но Гарри Кейн забил на добивании.
ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 104 мин (добивание после пенальти).
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Источник — Sport.ua
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