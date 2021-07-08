ВИДЕО. VAR и споры. Шмейхель отразил пенальти, Кейн забил на добивании

Англия забила ключевой гол в дополнительное время со спорного пенальти

  • 08.07.2021 00:23
  • 2292 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. VAR и споры. Шмейхель отразил пенальти, Кейн забил на добивании
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 играют сборные Англии и Дании.

Англия забила ключевой гол в дополнительное время. Решением VAR был назначен 11-метровый штрафной удар, что вызвало большие споры.

Каспер Шмейхель отразил пенальти, но Гарри Кейн забил на добивании.

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 104 мин (добивание после пенальти).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Максим Слесарчук
      Максим Слесарчук, 08.07.2021 01:00
    +2
    Нашим в схожій ситуації ставили жовту за симуляцію(Шапаренко). Тут гравець Англії відверто ниряв. Суддя певно в сосну в... ся
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.07.2021 00:58
    -3
    УЕФА/ФИФА во всей красе. Сами болельщики не захотели появления конкурента в виде Суперлиги, вот и получаем. Монополия на что-либо, это всегда треш.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.07.2021 00:49
    +3
    Такие пенальти не ставят и судья сразу как будто был готов к этому.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 00:42
    +3
    ... і толку з цього ВАР ? як тягнули господарів - так і тягнуть, що англійців на Уемблі, що лаптеногих цапі в Петрограді...
    Ссылка
    an52
      an52, 08.07.2021 00:41
    +3
    Лівий пеналь
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 08.07.2021 00:38
    +5
    Bonita Bonita, 08.07.2021 00:33
    Ну такое пенальти, на этом турнире при таком судействе могли и не давать
    Это не пенальти, контакт был, но не тот в котором ставят штрафной. Англию вытянули за уши
    Ссылка
    Bonita Bonita
    online
      Bonita Bonita, 08.07.2021 00:33
    +7
    Ну такое пенальти, на этом турнире при таком судействе могли и не давать
    Ссылка
    Bonita Bonita
    online
      Bonita Bonita, 08.07.2021 00:33
    +7
    Ну такое пенальти, на этом турнире при таком судействе могли и не давать
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 08.07.2021 00:38
    +5
    Bonita Bonita, 08.07.2021 00:33
    Ну такое пенальти, на этом турнире при таком судействе могли и не давать
    Это не пенальти, контакт был, но не тот в котором ставят штрафной. Англию вытянули за уши
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.07.2021 00:49
    +3
    Такие пенальти не ставят и судья сразу как будто был готов к этому.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 00:42
    +3
    ... і толку з цього ВАР ? як тягнули господарів - так і тягнуть, що англійців на Уемблі, що лаптеногих цапі в Петрограді...
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.07.2021 00:41
    +3
    Лівий пеналь
    Ссылка
    Максим Слесарчук
      Максим Слесарчук, 08.07.2021 01:00
    +2
    Нашим в схожій ситуації ставили жовту за симуляцію(Шапаренко). Тут гравець Англії відверто ниряв. Суддя певно в сосну в... ся
    Ссылка
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