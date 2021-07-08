Василий САЧКО: «Хочу отдохнуть, а потом гнать дальше»

Украинский тренер не спешит искать новое место работы

  • 08.07.2021 19:33
  • 550 просмотров
  • 2 комментария
Василий САЧКО: «Хочу отдохнуть, а потом гнать дальше»
© ФК Волынь. Василий Сачко

46-летний бывший главный тренер «Волыни» Василий Сачко рассказал, готов ли он вернуться к работе.

– Через две недели возобновляются чемпионаты Украины. У вас уже есть предложения от клубов?
– Нет, я пока отдыхаю.

– А вообще планируете возобновить тренерскую карьеру?
– Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.

– Предложения каких клубов готовы выслушать: УПЛ, первой лиги, зарубежных?
– Я еще не отдохнул, – сказал Сачко.

До «Волыни» Сачко тренировал «Ворсклу».

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 08.07.2021 19:47
    +1
    З такою тренерською "рукою" як у Волині йому світить середняк Першої ліги і нижче.
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 08.07.2021 19:37
    +2
    Может уже хватит гнать, Вася?)
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 08.07.2021 19:37
    +2
    Может уже хватит гнать, Вася?)
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 08.07.2021 19:47
    +1
    З такою тренерською "рукою" як у Волині йому світить середняк Першої ліги і нижче.
    Ссылка
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