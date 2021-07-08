Василий САЧКО: «Хочу отдохнуть, а потом гнать дальше»

46-летний бывший главный тренер «Волыни» Василий Сачко рассказал, готов ли он вернуться к работе.
– Через две недели возобновляются чемпионаты Украины. У вас уже есть предложения от клубов?
– Нет, я пока отдыхаю.
– А вообще планируете возобновить тренерскую карьеру?
– Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.
– Предложения каких клубов готовы выслушать: УПЛ, первой лиги, зарубежных?
– Я еще не отдохнул, – сказал Сачко.
До «Волыни» Сачко тренировал «Ворсклу».
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Источник — Трибуна
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