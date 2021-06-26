ОФИЦИАЛЬНО. Волынь осталась без главного тренера

«Волынь» официально объявила о том, что Василий Сачко покинул пост главного тренера команды. Стороны решили не продлевать контракт, который истекал нынешним летом.
Сачко возглавлял «Волынь» с августа 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Первой лиге.
Ранее сообщалось о том, что будущее Сачко в «Волыни» зависит от бюджета клуба на следующий сезон.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Волынь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.