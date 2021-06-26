ОФИЦИАЛЬНО. Волынь осталась без главного тренера

Василий Сачко покинул клуб

  • 26.06.2021 13:59
  • 1631 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Волынь осталась без главного тренера
© ФК Волынь. Василий Сачко

«Волынь» официально объявила о том, что Василий Сачко покинул пост главного тренера команды. Стороны решили не продлевать контракт, который истекал нынешним летом.

Сачко возглавлял «Волынь» с августа 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что будущее Сачко в «Волыни» зависит от бюджета клуба на следующий сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Волынь

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 14:29
    +1
    ЗАЛІЗНОГО КВАРЦА!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 26.06.2021 14:17
    +1
    Невже повернувся на роботу в міліцію?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 26.06.2021 14:13
    +3
    Кварцяного давай
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 26.06.2021 14:13
    +3
    Кварцяного давай
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 14:29
    +1
    ЗАЛІЗНОГО КВАРЦА!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 26.06.2021 14:17
    +1
    Невже повернувся на роботу в міліцію?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности