ОФИЦИАЛЬНО. Волынь осталась без главного тренера

«Волынь» официально объявила о том, что Василий Сачко покинул пост главного тренера команды. Стороны решили не продлевать контракт, который истекал нынешним летом.

Сачко возглавлял «Волынь» с августа 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что будущее Сачко в «Волыни» зависит от бюджета клуба на следующий сезон.