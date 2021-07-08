Роман ГРИГОРЧУК: «Меня ничего не удивило. Лудогорец был сильнее»

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук прокомментировал поражение 0:1 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против «Лудогорца».

– Скажем так, ничего такого не произошло, что бы меня удивило. Я думаю, что «Лудогорец» был сильнее нас. Мы пропустили в конце – это неприятно, но надо признать, что мы могли пропустить и раньше. Соперник имел голевые моменты, несколько раз выручил Гутор.

Тем не менее, я скажу, что мы в целом хорошо и во многом правильно оборонялись, неплохо переходили из обороны в атаку. Но те предпосылки, которые у нас были, мы не использовали. Из них можно было выжать больше. Или, другими словами, можно было сыграть немножко по-другому и создать еще несколько моментов, которые потенциально могли привести к взятию ворот.

Ответный матч состоится через неделю.