Квалификация ЛЧ. Григорчук проиграл в Болгарии, Вернидуб разгромил албанцев

В Европе проходят первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

«Нефтчи» из Баку на выезде обыграл тбилисское «Динамо» (2:1). Польская «Легия» на выезде победила норвежский «Буде-Глимт» (3:2).

«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука проиграл в Болгарии «Лудогорцу» (0:1), пропустив в компенсированное время матча. А вот «Шериф», которым руководит Юрий Вернидуб, разгромил на выезде албанскую «Теуту» (4:0).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 13 и 14 июля.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля

Буде-Глимт (Норвегия) – Легия (Польша) – 2:3

Голы: Ботхейм, 45+1, Жозе Витор, 78 – Лукиньяс, 2, Эмрели, 41, 61.

Динамо Тбилиси (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан) — 1:2

Голы: Марушич, 36 – Алескеров, 23, Махмудов, 57.

Слован Братислава (Словакия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0

Голы: Рафаэл Ратао, 28, 47.

Динамо Загреб (Хорватия) – Валюр (Исландия) – 3:2

Голы: Адеми, 8, 72 Майер, 41 (пен) – Сигурдссон, 88, Адольфссон, 90.

Лудогорец (Болгария) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 1:0

Гол: Каули, 90+2.

Маккаби Хайфа (Израиль) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 1:1

Голы: Ацили, 45 – Алип, 76.

Мальме (Швеция) – Рига (Латвия) – 1:0

Гол: Чолак, 50.

Теута (Албания) – Шериф (Молдова) – 0:4

Голы: Энрике, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастаньеда, 89.