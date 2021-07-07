Квалификация ЛЧ. Григорчук проиграл в Болгарии, Вернидуб разгромил албанцев

В Европе проходят первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
«Нефтчи» из Баку на выезде обыграл тбилисское «Динамо» (2:1). Польская «Легия» на выезде победила норвежский «Буде-Глимт» (3:2).
«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука проиграл в Болгарии «Лудогорцу» (0:1), пропустив в компенсированное время матча. А вот «Шериф», которым руководит Юрий Вернидуб, разгромил на выезде албанскую «Теуту» (4:0).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ответные матчи пройдут 13 и 14 июля.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля
Буде-Глимт (Норвегия) – Легия (Польша) – 2:3
Голы: Ботхейм, 45+1, Жозе Витор, 78 – Лукиньяс, 2, Эмрели, 41, 61.
Динамо Тбилиси (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан) — 1:2
Голы: Марушич, 36 – Алескеров, 23, Махмудов, 57.
Слован Братислава (Словакия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0
Голы: Рафаэл Ратао, 28, 47.
Динамо Загреб (Хорватия) – Валюр (Исландия) – 3:2
Голы: Адеми, 8, 72 Майер, 41 (пен) – Сигурдссон, 88, Адольфссон, 90.
Лудогорец (Болгария) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 1:0
Гол: Каули, 90+2.
Маккаби Хайфа (Израиль) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 1:1
Голы: Ацили, 45 – Алип, 76.
Мальме (Швеция) – Рига (Латвия) – 1:0
Гол: Чолак, 50.
Теута (Албания) – Шериф (Молдова) – 0:4
Голы: Энрике, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастаньеда, 89.
Источник — Sport.ua
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