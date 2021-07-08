Виктор ЛЕОНЕНКО: «Победа англичан — со скандальчиком»

Специалист поделился мнением о полуфинале Евро-2020

  • 08.07.2021 17:50
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Победа англичан — со скандальчиком»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу Англии над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020.

«Такая победа англичан — со скандальчиком. Они имели преимущество, а у датчан был только штрафной Дамсгарда. Пикфорд проспал этот удар. Если б он сделал пару шагов раньше, он достал бы этот мяч.

Я считаю, что Шмейхель — лучший вратарь этого чемпионата Европы. Но в моменте с голом он мог выручить. Возможно, понадеялся на защитников. Хейберг и Делейни недоработали с Кейном. Со скоростью Сака и Стерлинга невозможно справиться, только нарушать правила.

Мне кажется, у сборной Англии все было очень достойно. Не было больших провалов, команда оказывала давление. Датчане оборонялись всей командой. К арбитру сегодня нет претензий. Претензии к судье на VAR. Нужно разбирать не правильность назначения пенальти, а почему в этот момент два мяча на поле, и судья не свистнул. Стерлинг мог спокойно переключиться на второй мяч и убежать с ним», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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