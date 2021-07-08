Пьер-Эмиль ХОЙБЬЕРГ: «Перед судьями надо поставить микрофон или камеру»

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг прокомментировал скандальный пенальти в ворота своей команды в полуфинале Евро-2020 против Англии (поражение 1:2 в овертайме):

«Я находился рядом с моментом и не думаю, что это пенальти. Я не могу подробнее комментировать то, что не видел в деталях, но надеюсь, что судья поступил правильно.

Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях. Если говорить в целом, то уровень судей на Евро был очень высоким, я не жалуюсь».