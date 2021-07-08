Мирослав СТУПАР: «Контакт Стерлинга с защитниками был»

Специалист поделился мнением о пенальти в матче Англия — Дания (2:1)

  • 08.07.2021 16:28
  • 1445 просмотров
  • 4 комментария
Мирослав СТУПАР: «Контакт Стерлинга с защитниками был»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный рефери Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1) и уровень арбитража Данни Маккелли в целом.

«Я не могу утверждать, что рефери был предвзят к датчанам. Вспомните, при желании он уже в дебюте мог наказать вратаря гостей за то, что взял мяч в руки после паса своего защитника. Или взять эпизод с назначением штрафного, реализовав который датчане вышли вперед. Ведь нарушение со стороны Люка Шоу тоже воспринималось неоднозначно.

Теперь об эпизоде с пенальти. Контакт англичанина Рахима Стерлинга с защитниками гостей все же был. Это подтвердила и система VAR, к которой арбитр обратился за помощью. Другое дело, что случись такой момент в центре поля, то на него арбитр не обратил бы даже внимания. Думаю, что на решение Mаккелли указать на «точку» повлиял, как говорят, человеческий фактор. Англия играла дома, заполненный стадион, давление трибун.

Что касается второго мяча, который находился на поле в момент решающей атаки Стерлинга, то он не отвлекал внимания нападающего и защитников, поэтому рефери правильно сделал, что не остановил игру.

Кто, на мой взгляд, будет судить финал? Матеу Лаос из Испании или Джюнейт Чакыр из Турции», — считает Ступар.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.07.2021 17:10
    +1
    Утверждаю, со 100000000000 уверенностью,что такой пеналь судья НИКОГДА бы не назначил в ворота англичан! Это называется ПРЕДВЗЯТОЕ судейство... Но по другому и не могло быть.
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.07.2021 17:09
    0
    В целом мне кажется на решение с пенальти в какой то степени повлияли те многочисленные неоднозначные судейские моменты что были у датчан о которых говорит Ступар и игровое приемущество англичан. Не раз замечаю, что судьи иногда при поводе бывают отдают должное одной из команд или за свои какие то ляпы или по духу игры. Было бы это нарушение в начале матча например, то стопудово ничего бы не поставил.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 08.07.2021 17:01
    +1
    Глупо было брать брита в "коробочку". Одному из защитников нужно было оставить момент на коллегу. А так - не один, так другой в динамике заплели ногу. А это нарушение. Хотя, на усмотрение судьи.
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    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 08.07.2021 16:48
    +1
    "Контакт був"таке цікаве твердження))То був фол чи контакт??Свистіти тоді при кожному контакті?!))
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.07.2021 17:10
    +1
    Утверждаю, со 100000000000 уверенностью,что такой пеналь судья НИКОГДА бы не назначил в ворота англичан! Это называется ПРЕДВЗЯТОЕ судейство... Но по другому и не могло быть.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 08.07.2021 17:01
    +1
    Глупо было брать брита в "коробочку". Одному из защитников нужно было оставить момент на коллегу. А так - не один, так другой в динамике заплели ногу. А это нарушение. Хотя, на усмотрение судьи.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 08.07.2021 16:48
    +1
    "Контакт був"таке цікаве твердження))То був фол чи контакт??Свистіти тоді при кожному контакті?!))
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.07.2021 17:09
    0
    В целом мне кажется на решение с пенальти в какой то степени повлияли те многочисленные неоднозначные судейские моменты что были у датчан о которых говорит Ступар и игровое приемущество англичан. Не раз замечаю, что судьи иногда при поводе бывают отдают должное одной из команд или за свои какие то ляпы или по духу игры. Было бы это нарушение в начале матча например, то стопудово ничего бы не поставил.
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