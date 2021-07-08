Жозе МОУРИНЬО: «Конте? Никого нельзя сравнивать со мной»

Громкие слова от нового главного тренера «Ромы»

  • 08.07.2021 15:45
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Жозе МОУРИНЬО: «Конте? Никого нельзя сравнивать со мной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал тот факт, что после завоевания Скудетто с «Интером» Антонио Конте в Италии начали сравнивать с ним:

«Конте сравнивают со мной? В истории клубов есть тренеры, с которыми никогда нельзя сравнивать.

В «Роме» нельзя никого сравнивать с Нильсом Лидхольмом и Фабио Капелло. В «Интере» нельзя сравнивать со мной и Эленио Эррерой».

Напомним, Моуриньо тренировал «Интер» в 2008-2010 годах и привел клуб к единственному в истории итальянского футбола треблу – победе в чемпионате, Кубке Италии и Лиге чемпионов в один сезон.

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Источник — ФК Рома

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