Английские болельщики просят у власти выходной, в случае победы на Евро

Национальная команда вышла в финал чемпионата Европы

  • 08.07.2021 14:47
  • 409 просмотров
  • 1 комментарий
Английские болельщики просят у власти выходной, в случае победы на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики сборной Англии просят у правительства Великобритании получить дополнительного выходного в случае победы сборной Англии в финале Евро-2020.

На сайте правительства опубликовали соответствующую петицию. На момент публикации этой новости подпись под петицией поставили больше 77 тысяч человек. Если инициатива наберет 100 тысяч подписей, то парламент будет обязан рассмотреть ее.

Напомним, сборная Англии обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Игра состоится 11 июля в 22:00 по Киеву.

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.07.2021 14:58
    +1
    А в случае поражения - два нет три выходных!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.07.2021 14:58
    +1
    А в случае поражения - два нет три выходных!
    Ссылка
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