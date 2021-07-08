Английские болельщики просят у власти выходной, в случае победы на Евро

Болельщики сборной Англии просят у правительства Великобритании получить дополнительного выходного в случае победы сборной Англии в финале Евро-2020.

На сайте правительства опубликовали соответствующую петицию. На момент публикации этой новости подпись под петицией поставили больше 77 тысяч человек. Если инициатива наберет 100 тысяч подписей, то парламент будет обязан рассмотреть ее.

Напомним, сборная Англии обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Игра состоится 11 июля в 22:00 по Киеву.