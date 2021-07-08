В третий раз в ту же реку? Ван Гал может возглавить сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов начал поиски нового главного тренера для национальной сборной после того, как Франк Де Бур был отправлен в отставку.

Главным претендентом на пост наставника «Оранье» СМИ называют Луи Ван Гала. Он уже дважды возглавлял сборную Нидерландов – в 2000-2001 и 2012-2014 годах.

В свой первый период Ван Гал не сумел вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира-2002, а в 2014 году довел команду до полуфинала мундиаля.

Ван Гал не работает нигде с мая 2016 года, когда он был уволен с «Манчестер Юнайтед».