ОФИЦИАЛЬНО. Де Бур покинул пост наставника сборной Нидерландов

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает Федерация футбола Нидерландов.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон после того, как Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020 вылетели от Чехии. Перед командой стояла задача выйти как минимум в четвертьфинал.

Де Бур возглавлял сборную Нидерландов с сентября 2020 года.