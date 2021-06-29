ОФИЦИАЛЬНО. Де Бур покинул пост наставника сборной Нидерландов

Тренер не выполнил задачу на Евро-2020

  • 29.06.2021 17:57
  • 3550 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Де Бур покинул пост наставника сборной Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает Федерация футбола Нидерландов.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон после того, как Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020 вылетели от Чехии. Перед командой стояла задача выйти как минимум в четвертьфинал.

Де Бур возглавлял сборную Нидерландов с сентября 2020 года.

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Источник — KNVB

(16 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 19:14
    0
    CheMP, 29.06.2021 19:13
    ~Маркевич~, ~Ребров~, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков
    только не Маркевич и Ребров
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 19:13
    0
    Антон Погребняк, 29.06.2021 18:52
    кого на замену Шевы? Маркевич, Ребров, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков чемпион мира U20....
    ~Маркевич~, ~Ребров~, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 19:00
    +2
    Евгений Семыкин, 29.06.2021 18:32
    А кого на замену ? И какие ожидания ?
    А что весь мир клином на Пазике сошелся?
    Ссылка
    Антон Погребняк
    online
      Антон Погребняк, 29.06.2021 18:52
    +1
    Евгений Семыкин, 29.06.2021 18:32
    А кого на замену ? И какие ожидания ?
    кого на замену Шевы? Маркевич, Ребров, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков чемпион мира U20....
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.06.2021 18:46
    0
    Нидерланды впервые после 2014 года попали (квалифицировались) на большой турнир - выиграли свою группу и тренера уволили
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.06.2021 18:32
    -1
    zelia73, 29.06.2021 18:14
    а мистер эээ с кумом мафиози--следующий
    А кого на замену ? И какие ожидания ?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 18:14
    -2
    а мистер эээ с кумом мафиози--следующий
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 19:00
    +2
    Евгений Семыкин, 29.06.2021 18:32
    А кого на замену ? И какие ожидания ?
    А что весь мир клином на Пазике сошелся?
    Ссылка
    Антон Погребняк
    online
      Антон Погребняк, 29.06.2021 18:52
    +1
    Евгений Семыкин, 29.06.2021 18:32
    А кого на замену ? И какие ожидания ?
    кого на замену Шевы? Маркевич, Ребров, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков чемпион мира U20....
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 19:14
    0
    CheMP, 29.06.2021 19:13
    ~Маркевич~, ~Ребров~, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков
    только не Маркевич и Ребров
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 19:13
    0
    Антон Погребняк, 29.06.2021 18:52
    кого на замену Шевы? Маркевич, Ребров, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков чемпион мира U20....
    ~Маркевич~, ~Ребров~, Григорчук, Вернидуб, Александр Петраков
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.06.2021 18:46
    0
    Нидерланды впервые после 2014 года попали (квалифицировались) на большой турнир - выиграли свою группу и тренера уволили
    Ссылка
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