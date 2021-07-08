Игрок сборной Украины: «Я был готов ехать в Москву на чемпионат мира»

Роман Пачев расстроен, что Украина будет бойкотировать чемпионат по пляжному футболу

  • 08.07.2021 13:35
  • 595 просмотров
  • 6 комментариев
Игрок сборной Украины: «Я был готов ехать в Москву на чемпионат мира»
© Одесса-Спорт. Роман Пачев

Играющий тренер сборной Украины по пляжному футболу Роман Пачев прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола не отправлять сборную Украины на финальную часть чемпионата мира в Москву.

«Хотелось бы верить, что политика вне. Когда узнал был очень расстроен и разочарован. Была сделана большая работа, есть желание и амбиции у наших игроков. Каждый чемпионат мира на счету. Мы моложе не становимся, хотелось бы завоевать медали, титулы. Мы являемся заложником ситуации, ничего не можем сделать. Принималось решение руководством, тренерским штабом, на уровне министерства. Дело игроков маленькое: выходить, играть, доказывать, проявлять, показывать свои сильные стороны, что мы и сделали. К сожалению, решение не в нашу пользу приняли.

Мы участвовали в отборе непосредственно ради чемпионата мира, не просто принимали участие, чтобы просто поиграть. Мы готовились к отбору, до последнего рассчитывали, что поедем. Нам до последнего озвучили, что мы едем. А теперь узнаем, что не едем. Единственное, остается смириться с этим. Дальше работать. Нам озвучат, наверное, какими будут наши дальнейшие действия. На уровне сборной, наверное, подготовка к суперфиналу Евролиги, ждем информацию.

Мне кажется, что в плане безопасности все должно было быть хорошо. Оптимистически смотрю на вещи. Думаю, не должно было быть никаких проблем. Здесь вопрос к организаторам, которые обеспечивают безопасность. Я не чувствую никакого давления. Не могу сказать, как могло бы быть. Одно дело, если бы мы поехали, увидели бы, прочувствовали. Видимо у федерации есть своя какая-то информация. Мне сложно аргументировать, почему было принято решение не ехать на чемпионат в Москву. Изначально все, что я узнал, это я прочитал в соцсетях, в новостных лентах. Я был готов ехать, играть, бороться. Это мечта каждого игрока — участвовать в чемпионатах мира», - сказал Пачев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24.ru

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 13:54
    0
    Теперь остаётся кразами в каждом городе сыпать песок и готовится к чемпионату мира в Украине.
    Или как то через СНБО добиваться.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.07.2021 13:50
    0
    Этот бы и в Лугандон поехал играть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 13:50
    -1
    Владимир Пидвирный, 08.07.2021 13:42
    Настоящий патріот України ніколи так не скаже. А ти хто?
    Не учите меня мою Родину Украину любить!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 13:49
    -1
    Владимир Пидвирный, 08.07.2021 13:42
    Настоящий патріот України ніколи так не скаже. А ти хто?
    Из-за ура-патриотов и вороватых волонтёров - эти слова утратили первоначальный смысл !
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 13:45
    0
    из фильма «Жмурки»
    Вас кинули , Сережа! Кинули как лохов последних !!!!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 08.07.2021 13:42
    -1
    Настоящий патріот України ніколи так не скаже. А ти хто?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 13:54
    0
    Теперь остаётся кразами в каждом городе сыпать песок и готовится к чемпионату мира в Украине.
    Или как то через СНБО добиваться.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.07.2021 13:50
    0
    Этот бы и в Лугандон поехал играть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 13:45
    0
    из фильма «Жмурки»
    Вас кинули , Сережа! Кинули как лохов последних !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности