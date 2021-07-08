Игрок сборной Украины: «Я был готов ехать в Москву на чемпионат мира»

Играющий тренер сборной Украины по пляжному футболу Роман Пачев прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола не отправлять сборную Украины на финальную часть чемпионата мира в Москву.

«Хотелось бы верить, что политика вне. Когда узнал был очень расстроен и разочарован. Была сделана большая работа, есть желание и амбиции у наших игроков. Каждый чемпионат мира на счету. Мы моложе не становимся, хотелось бы завоевать медали, титулы. Мы являемся заложником ситуации, ничего не можем сделать. Принималось решение руководством, тренерским штабом, на уровне министерства. Дело игроков маленькое: выходить, играть, доказывать, проявлять, показывать свои сильные стороны, что мы и сделали. К сожалению, решение не в нашу пользу приняли.

Мы участвовали в отборе непосредственно ради чемпионата мира, не просто принимали участие, чтобы просто поиграть. Мы готовились к отбору, до последнего рассчитывали, что поедем. Нам до последнего озвучили, что мы едем. А теперь узнаем, что не едем. Единственное, остается смириться с этим. Дальше работать. Нам озвучат, наверное, какими будут наши дальнейшие действия. На уровне сборной, наверное, подготовка к суперфиналу Евролиги, ждем информацию.

Мне кажется, что в плане безопасности все должно было быть хорошо. Оптимистически смотрю на вещи. Думаю, не должно было быть никаких проблем. Здесь вопрос к организаторам, которые обеспечивают безопасность. Я не чувствую никакого давления. Не могу сказать, как могло бы быть. Одно дело, если бы мы поехали, увидели бы, прочувствовали. Видимо у федерации есть своя какая-то информация. Мне сложно аргументировать, почему было принято решение не ехать на чемпионат в Москву. Изначально все, что я узнал, это я прочитал в соцсетях, в новостных лентах. Я был готов ехать, играть, бороться. Это мечта каждого игрока — участвовать в чемпионатах мира», - сказал Пачев.