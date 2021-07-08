Арсен ВЕНГЕР: «Стерлинг? Это не пенальти»

Легендарный тренер – о скандальном пенальти в полуфинале Евро-2020

  • 08.07.2021 13:37
  • 1217 просмотров
  • 2 комментария
Арсен ВЕНГЕР: «Стерлинг? Это не пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный французский тренер Арсен Венгер поделился своим мнением по поводу скандального пенальти, которое решило судьбу полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания (2:1 в овертайме):

«Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях с VAR судья не идет смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен».

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Источник — Get French Football News

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 08.07.2021 13:47
    0
    Ну якби логічно, пішов би подивитись пенальті не було б. Значить знав що не треба йти)
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 08.07.2021 13:44
    0
    Так не призначають пеналі. Є повтор, подивись. Пенальті і близько не було, суддя затупив.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.07.2021 13:47
    0
    Ну якби логічно, пішов би подивитись пенальті не було б. Значить знав що не треба йти)
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 08.07.2021 13:44
    0
    Так не призначають пеналі. Є повтор, подивись. Пенальті і близько не було, суддя затупив.
    Ссылка
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