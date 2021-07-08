Арсен ВЕНГЕР: «Стерлинг? Это не пенальти»

Легендарный французский тренер Арсен Венгер поделился своим мнением по поводу скандального пенальти, которое решило судьбу полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания (2:1 в овертайме):
«Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях с VAR судья не идет смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен».
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Источник — Get French Football News
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