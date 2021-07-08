Англия стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Евро

В матче с Данией (2:1) сборная Англии отпраздновала четвертую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Только французам удавалось чаще выходить сухим из воды, уступая соперникам по ходу встречи. Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось как никогда много времени - 74 минуты. В предыдущие годы пришлось больше «попотеть» для волевой победы лишь четырем командам.

Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ

Время Сборная Дата Стадия Соперник Минуты Счет ПМ ПГ 98’ Франция 28.06.2000 1/2 Португалия 19’ 117’ 2:1 84’ ФРГ 17.06.1976 1/2 Югославия 31’ 115’ 4:2 80’ Хорватия 21.06.2016 ГТ Испания 7’ 87’ 2:1 78’ Швеция 17.06.1992 ГТ Англия 4’ 82’ 2:1 74’ Англия 07.07.2021 1/2 Дания 30’ 104’ 2:1 70’ СССР 10.07.1960 Финал Югославия 43’ 113’ 2:1 69’ Чехия 19.06.2004 ГТ Нидерланды 19’ 88’ 3:2 68’ Германия 25.06.2008 1/2 Турция 22’ 90’ 3:2 68’ Бельгия 17.06.2021 ГТ Дания 2’ 70’ 2:1 63’ Англия 21.06.2004 ГТ Хорватия 5’ 68’ 4:2 63’ Португалия 17.06.2012 ГТ Нидерланды 11’ 74’ 2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.