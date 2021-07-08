Англия стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Евро

В матче с Данией (2:1) сборная Англии отпраздновала четвертую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Только французам удавалось чаще выходить сухим из воды, уступая соперникам по ходу встречи. Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось как никогда много времени - 74 минуты. В предыдущие годы пришлось больше «попотеть» для волевой победы лишь четырем командам.
Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ
|
Время
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
|
ПМ
|
ПГ
|
|
98’
|
Франция
|
28.06.2000
|
1/2
|
Португалия
|
19’
|
117’
|
2:1
|
84’
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
31’
|
115’
|
4:2
|
80’
|
Хорватия
|
21.06.2016
|
ГТ
|
Испания
|
7’
|
87’
|
2:1
|
78’
|
Швеция
|
17.06.1992
|
ГТ
|
Англия
|
4’
|
82’
|
2:1
|
74’
|
Англия
|
07.07.2021
|
1/2
|
Дания
|
30’
|
104’
|
2:1
|
70’
|
СССР
|
10.07.1960
|
Финал
|
Югославия
|
43’
|
113’
|
2:1
|
69’
|
Чехия
|
19.06.2004
|
ГТ
|
Нидерланды
|
19’
|
88’
|
3:2
|
68’
|
Германия
|
25.06.2008
|
1/2
|
Турция
|
22’
|
90’
|
3:2
|
68’
|
Бельгия
|
17.06.2021
|
ГТ
|
Дания
|
2’
|
70’
|
2:1
|
63’
|
Англия
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Хорватия
|
5’
|
68’
|
4:2
|
63’
|
Португалия
|
17.06.2012
|
ГТ
|
Нидерланды
|
11’
|
74’
|
2:1
ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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