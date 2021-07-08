Англия стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Евро

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, «трем львам» понадобилось 74 минуты

  • 08.07.2021 12:50
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Англия стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Данией (2:1) сборная Англии отпраздновала четвертую волевую победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Только французам удавалось чаще выходить сухим из воды, уступая соперникам по ходу встречи. Между тем «трем львам», чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось как никогда много времени - 74 минуты. В предыдущие годы пришлось больше «попотеть» для волевой победы лишь четырем командам.

Самые медленные волевые победы в финальных турнирах ЧЕ

Время

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты

 

Счет

 

 

 

 

 

ПМ

ПГ

 

98’

Франция

28.06.2000

1/2

Португалия

19’

117’

2:1

84’

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

31’

115’

4:2

80’

Хорватия

21.06.2016

ГТ

Испания

7’

87’

2:1

78’

Швеция

17.06.1992

ГТ

Англия

4’

82’

2:1

74’

Англия

07.07.2021

1/2

Дания

30’

104’

2:1

70’

СССР

10.07.1960

Финал

Югославия

43’

113’

2:1

69’

Чехия

19.06.2004

ГТ

Нидерланды

19’

88’

3:2

68’

Германия

25.06.2008

1/2

Турция

22’

90’

3:2

68’

Бельгия

17.06.2021

ГТ

Дания

2’

70’

2:1

63’

Англия

21.06.2004

ГТ

Хорватия

5’

68’

4:2

63’

Португалия

17.06.2012

ГТ

Нидерланды

11’

74’

2:1

ПМ - пропущенный мяч; ПГ - победный гол.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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