Джанлуиджи БУФФОН: «Италия? Это настоящий футбол»

Легендарный вратарь – о Евро-2020

  • 08.07.2021 13:10
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Джанлуиджи БУФФОН: «Италия? Это настоящий футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил выступление «Скуадры адзурры» на Евро-2020, где команда Роберто Манчини сыграет в финале с Англией:

«Команда очень азартная и способная стать лучшей в Европе. Желаю им удачи! Манчини в свое время сказал мне, что пора давать дорогу молодым, и после этого я принял решение не играть за сборную. И что? Посмотрите на результаты команды. Это настоящий футбол. Ну не могу не сказать и про вратарскую линию – какой красавец Джиджи Доннарумма! Это его время.

Знаю, что он меня считает своим учителем, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идет на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджи вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен.

На турнире запомнились датчане, бельгийцы, чехи, англичане. Хороших команд много, и было очень интересно наблюдать за играми в группе и плей-офф. Кто разочаровал? Немцы сыграли очень слабо. Команду было не узнать. Наверное, еще добавлю в этот список Нидерланды».

Напомним, недавно Буффон вернулся в свой родной клуб – «Парму».

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Источник — rg.ru

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