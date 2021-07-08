Серхио РАМОС: «Рад стать частью ПСЖ. Этот день никогда не забуду»

Испанец заключил двухлетний контракт с парижанами

  • 08.07.2021 12:55
  • 522 просмотра
  • 3 комментария
Серхио РАМОС: «Рад стать частью ПСЖ. Этот день никогда не забуду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Серхио Рамос 8 июля официально перешел в ПСЖ. 35-летний защитник подписал с клубом контракт до 2023 года.

Рамос поделился эмоциями.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большая перемена в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь быть частью этого амбициозного проекта, быть частью этой команды, в которой так много отличных футболистов.

ПСЖ — клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Я хочу продолжать расти и прогрессировать в Париже и помочь команде выиграть как можно больше трофеев», — сказал Рамос.

Напомним, 35-летний защитник перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Реал», за который выступал с 2005 года.

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Источник — ФК ПСЖ

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 13:05
    0
    bzzzzz, 08.07.2021 13:03
    псж всех мажоров скупает
    Ну насчёт "скупает" Вы погорячились )
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.07.2021 13:03
    0
    псж всех мажоров скупает
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 12:58
    0
    Ну с Маркиньосом будет крутой тандем. Ждём втречу в ЛЧ )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 13:05
    0
    bzzzzz, 08.07.2021 13:03
    псж всех мажоров скупает
    Ну насчёт "скупает" Вы погорячились )
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 08.07.2021 13:03
    0
    псж всех мажоров скупает
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 12:58
    0
    Ну с Маркиньосом будет крутой тандем. Ждём втречу в ЛЧ )
    Ссылка
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