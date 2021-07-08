Серхио РАМОС: «Рад стать частью ПСЖ. Этот день никогда не забуду»

Серхио Рамос 8 июля официально перешел в ПСЖ. 35-летний защитник подписал с клубом контракт до 2023 года.

Рамос поделился эмоциями.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большая перемена в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь быть частью этого амбициозного проекта, быть частью этой команды, в которой так много отличных футболистов.

ПСЖ — клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Я хочу продолжать расти и прогрессировать в Париже и помочь команде выиграть как можно больше трофеев», — сказал Рамос.

Напомним, 35-летний защитник перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Реал», за который выступал с 2005 года.