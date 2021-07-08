ВИДЕО. Саутгейт отреагировал на пенальти в матче Англия – Дания

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии обыграла команду Дании. Англичане победили в дополнительное время со счетом 2:1.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Гарета Саутгейта после матча Англия - Дания.
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Источник — Sport.ua
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