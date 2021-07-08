Жозе МОУРИНЬО: «Это не пенальти, не понимаю почему VAR не отменила его»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал спорный пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).
«Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», — сказал Моуриньо.
Напомним, что арбитр назначил одиннадцатиметровый в овертайме за фол Мехле на Стерлинге. Шмейхель справился с ударом Кейна, но был бессилен против добивания.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — talkSPORT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.