Жозе МОУРИНЬО: «Это не пенальти, не понимаю почему VAR не отменила его»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал спорный пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

«Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», — сказал Моуриньо.

Напомним, что арбитр назначил одиннадцатиметровый в овертайме за фол Мехле на Стерлинге. Шмейхель справился с ударом Кейна, но был бессилен против добивания.