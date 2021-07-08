Жозе МОУРИНЬО: «Это не пенальти, не понимаю почему VAR не отменила его»

Тренер «Ромы» высказался о спорном эпизоде в матче Англия — Дания (2:1)

  • 08.07.2021 11:54
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Жозе МОУРИНЬО: «Это не пенальти, не понимаю почему VAR не отменила его»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал спорный пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

«Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», — сказал Моуриньо.

Напомним, что арбитр назначил одиннадцатиметровый в овертайме за фол Мехле на Стерлинге. Шмейхель справился с ударом Кейна, но был бессилен против добивания.

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Источник — talkSPORT

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