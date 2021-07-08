Рекорд Касильяса на Евро устоял

В матче с Данией (2:1) первый мяч на Евро-2020 пропустил голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, чья сухая серия прервалась на 479-й минуте. На одном чемпионате дольше держал свои ворота в неприкосновенности только испанец Икер Касильяс - 509 минут на ЧЕ-2012.
В общем же серия Пикфорда стала пятой по продолжительности в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Между тем сухая серия «трех львов» с учетом «накоплений» с ЧЕ-2016 составила 551 минуту и уступает лишь рекорду Евро, принадлежащему Испании.
Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Вратарь
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Счет
|
538’
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
18.06.1996
|
15.06.2004
|
Германия
|
1:1
|
509’*
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
10.06.2012
|
|
|
|
493’
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
08.06.1968
|
21.06.1980
|
Италия
|
1:1
|
491’
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
28.06.2012
|
02.07.2016
|
Италия
|
1:1
|
479’
|
Джордан ПИКФОРД
|
Англия
|
13.06.2021
|
07.07.2021
|
Дания
|
2:1
|
452’
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
424’
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
Греция
|
20.06.2004
|
10.06.2008
|
Швеция
|
0:2
|
416’
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
14.06.2008
|
10.06.2012
|
Италия
|
1:1
|
381’
|
Джанлуиджи ДОННАРУММА
|
Италия
|
11.06.2021
|
26.06.2021
|
Австрия
|
2:1
|
357’
|
Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН
|
Нидерланды
|
21.06.1988
|
18.06.1992
|
Германия
|
3:1
* серия не закончена.
Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Период
|
Вратари
|
733’
|
Испания
|
10.06.2012 - 21.06.2016
|
Касильяс (509’), Де Хеа (224’)
|
551’
|
Англия
|
27.06.2016 - 07.07.2021
|
Харт (72’), Пикфорд (479’)
|
493’
|
Италия
|
08.06.1968 - 21.06.1980
|
Дзофф
|
491’
|
Германия
|
28.06.2012 - 26.06.2016
|
Нойер
|
452’
|
Португалия
|
30.06.2016 - 19.06.2021
|
Руй Патрисиу
|
438’
|
Италия
|
02.07.2016 - 26.06.2021
|
Буффон (55’), Доннарумма (381’), Сиригу (2’)
|
424’
|
Греция
|
20.06.2004 - 10.06.2008
|
Никополидис
|
408’
|
Испания
|
18.06.2008 - 10.06.2012
|
Рейна (48’), Касильяс (360’)
|
392’
|
Португалия
|
12.06.2000 - 28.06.2000
|
Витор Байя (302’), Эшпинья (89’), Ким (1’)
|
385’
|
Франция
|
18.06.1996 - 16.06.2000
|
Лама (261’), Бартез (124’)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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