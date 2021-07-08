Рекорд Касильяса на Евро устоял

В матче с Данией (2:1) первый мяч на Евро-2020 пропустил голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, чья сухая серия прервалась на 479-й минуте. На одном чемпионате дольше держал свои ворота в неприкосновенности только испанец Икер Касильяс - 509 минут на ЧЕ-2012.

В общем же серия Пикфорда стала пятой по продолжительности в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Между тем сухая серия «трех львов» с учетом «накоплений» с ЧЕ-2016 составила 551 минуту и уступает лишь рекорду Евро, принадлежащему Испании.

Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Вратарь Сборная Началась Завершилась Матч Счет 538’ Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 18.06.1996 15.06.2004 Германия 1:1 509’* Икер КАСИЛЬЯС Испания 10.06.2012 493’ Дино ДЗОФФ Италия 08.06.1968 21.06.1980 Италия 1:1 491’ Мануэль НОЙЕР Германия 28.06.2012 02.07.2016 Италия 1:1 479’ Джордан ПИКФОРД Англия 13.06.2021 07.07.2021 Дания 2:1 452’ РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 30.06.2016 19.06.2021 Германия 2:4 424’ Антониос НИКОПОЛИДИС Греция 20.06.2004 10.06.2008 Швеция 0:2 416’ Икер КАСИЛЬЯС Испания 14.06.2008 10.06.2012 Италия 1:1 381’ Джанлуиджи ДОННАРУММА Италия 11.06.2021 26.06.2021 Австрия 2:1 357’ Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН Нидерланды 21.06.1988 18.06.1992 Германия 3:1

* серия не закончена.

Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы