Рекорд Касильяса на Евро устоял

Сухая серия голкипера англичан Джордана Пикфорда прервалась на 479-й минуте

  • 08.07.2021 11:40
  • 679 просмотров
  • 0 комментариев
Рекорд Касильяса на Евро устоял
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

В матче с Данией (2:1) первый мяч на Евро-2020 пропустил голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, чья сухая серия прервалась на 479-й минуте. На одном чемпионате дольше держал свои ворота в неприкосновенности только испанец Икер Касильяс - 509 минут на ЧЕ-2012.

В общем же серия Пикфорда стала пятой по продолжительности в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Между тем сухая серия «трех львов» с учетом «накоплений» с ЧЕ-2016 составила 551 минуту и уступает лишь рекорду Евро, принадлежащему Испании.

Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Вратарь

Сборная

Началась

Завершилась

Матч

Счет

538’

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

18.06.1996

15.06.2004

Германия

1:1

509’*

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

10.06.2012

 

 

 

493’ 

Дино ДЗОФФ

Италия

08.06.1968

21.06.1980

Италия

1:1

491’

Мануэль НОЙЕР

Германия

28.06.2012

02.07.2016

Италия

1:1

479’

Джордан ПИКФОРД

Англия

13.06.2021

07.07.2021

Дания

2:1

452’

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

30.06.2016

19.06.2021

Германия

2:4

424’

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

20.06.2004

10.06.2008

Швеция

0:2

416’ 

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

14.06.2008

10.06.2012

Италия

1:1

381’

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Италия

11.06.2021

26.06.2021

Австрия

2:1

357’

Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН

Нидерланды

21.06.1988

18.06.1992

Германия

3:1

* серия не закончена.

Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Период

Вратари

733’

Испания

10.06.2012 - 21.06.2016

Касильяс (509’), Де Хеа (224’)

551’

Англия

27.06.2016 - 07.07.2021

Харт (72’), Пикфорд (479’)

493’

Италия

08.06.1968 - 21.06.1980

Дзофф

491’

Германия

28.06.2012 - 26.06.2016

Нойер

452’

Португалия

30.06.2016 - 19.06.2021

Руй Патрисиу

438’

Италия

02.07.2016 - 26.06.2021

Буффон (55’), Доннарумма (381’), Сиригу (2’)

424’

Греция

20.06.2004 - 10.06.2008

Никополидис

408’

Испания

18.06.2008 - 10.06.2012

Рейна (48’), Касильяс (360’)

392’

Португалия

12.06.2000 - 28.06.2000

Витор Байя (302’), Эшпинья (89’), Ким (1’)

385’

Франция

18.06.1996 - 16.06.2000

Лама (261’), Бартез (124’)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности