Кейн повторил рекорд Гари Линекера

Гарри Кейн стал 12-м игроком в истории Евро, в том числе вторым англичанином после Алана Ширера, сумевшим поразить ворота соперников в трех матчах подряд. Между тем капитан «трех львов» забил свой 10-й мяч в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы и сравнялся с национальным рекордсменом Гари Линекером.
Кроме того, гол Кейна в овертайме матча с датчанами оказался 50-м для сборной Англии на Евро.
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5 игр
|
(9 голов)
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
1984
|
4 игры
|
(5 голов)
|
Саво МИЛОШЕВИЧ
|
Югославия.
|
2000
|
|
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
2004
|
3 игры
|
(5 голов)
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
2000
|
|
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
2016
|
|
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2020
|
3 игры
|
(4 гола)
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
1996
|
|
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Нидерланды
|
2004
|
|
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
2020
|
|
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
2020
|
3 игры
|
(3 гола)
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
1996
|
|
|
Гарет БЕЙЛ
|
Уэльс
|
2016
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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