Кейн повторил рекорд Гари Линекера

Гарри Кейн стал 12-м игроком в истории Евро, в том числе вторым англичанином после Алана Ширера, сумевшим поразить ворота соперников в трех матчах подряд. Между тем капитан «трех львов» забил свой 10-й мяч в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы и сравнялся с национальным рекордсменом Гари Линекером.

Кроме того, гол Кейна в овертайме матча с датчанами оказался 50-м для сборной Англии на Евро.

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ