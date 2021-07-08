ФОТО. Завацкая в купальнике отдыхает в Каннах после фиаско на Уимблдоне

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала на своей странице в Instagram пляжное фото.
На снимке девушка отдыхает во французском курортном городе Канны. Катарина показала стройное тело в откровенном купальнике.
Напомним, в июне Завацкая потерпела фиаско в первом круге квалификации Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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