ФОТО. Завацкая в купальнике отдыхает в Каннах после фиаско на Уимблдоне

Украинская теннисистка набирается сил перед новыми соревнованиями

  • 08.07.2021 10:28
  • 1254 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Завацкая в купальнике отдыхает в Каннах после фиаско на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала на своей странице в Instagram пляжное фото.

На снимке девушка отдыхает во французском курортном городе Канны. Катарина показала стройное тело в откровенном купальнике.

instagram.com/katya_zavatska

Напомним, в июне Завацкая потерпела фиаско в первом круге квалификации Уимблдона.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.07.2021 10:43
    0
    Вона в Каннах живе, а відпочиває вона в інших місцях.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 08.07.2021 10:30
    +2
    Треба було без купальника відпочивати?)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 08.07.2021 10:30
    +2
    Треба було без купальника відпочивати?)))
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.07.2021 10:43
    0
    Вона в Каннах живе, а відпочиває вона в інших місцях.
    Ссылка
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