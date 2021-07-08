Англия 44 года не может обыграть Италию

Сборная Англии обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

В финале англичане сыграют с Италией.

Отметим, что сборная Англии не может обыграть итальянцев на протяжении 6 официальных матчей. Последний раз Англия побеждала Италию в ноябре 1977 года в отборочном матче чемпионата мира 1978 года (2:0).

Финал Евро-2020 Италия - Англия состоится 11 июля в 22:00 по Киеву.