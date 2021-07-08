Англия 44 года не может обыграть Италию

Не совсем удачная статистика для «трех львов»

  • 08.07.2021 10:00
  • 1599 просмотров
  • 4 комментария
Англия 44 года не может обыграть Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

В финале англичане сыграют с Италией.

Отметим, что сборная Англии не может обыграть итальянцев на протяжении 6 официальных матчей. Последний раз Англия побеждала Италию в ноябре 1977 года в отборочном матче чемпионата мира 1978 года (2:0).

Финал Евро-2020 Италия - Англия состоится 11 июля в 22:00 по Киеву.

 

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 08.07.2021 10:47
    -1
    надеюсь традиция продолжится и Италия разобьёт Англию на Уэмбли, уж больно высокомерно саксы себя ведут
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2021 10:23
    +1
    Igorok Киев, 08.07.2021 10:19
    Будет 45!, британские шаровики, Италия Чемпион! если б не гол "дурачёк" и слепой арбитр вместе с театралом Стерлингом, сосали лапу! Позорники, самый никчемный матч от англичан, не заслуженная победа
    може варто подивитись статистику матчу, і всіх матчів Англії на Євро? Емоції емоціями, але здоровий глузд повинен перемагати над ними
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.07.2021 10:19
    0
    Будет 45!, британские шаровики, Италия Чемпион! если б не гол "дурачёк" и слепой арбитр вместе с театралом Стерлингом, сосали лапу! Позорники, самый никчемный матч от англичан, не заслуженная победа
    Ссылка
    Георгий Иванов
      Георгий Иванов, 08.07.2021 10:14
    0
    Італійців підводить їх темперамент; на ЧС і ЧЄ вони викладаються повністю, починаючи з матчів в групі. Така гра, звичайно подобається вболівальникам, але сил в вирішальних матчах може і не вистачити. Та поки що на іспанців вистачило сил і везіння, і є один день додатковий відпочинку перед фіналом.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2021 10:23
    +1
    Igorok Киев, 08.07.2021 10:19
    Будет 45!, британские шаровики, Италия Чемпион! если б не гол "дурачёк" и слепой арбитр вместе с театралом Стерлингом, сосали лапу! Позорники, самый никчемный матч от англичан, не заслуженная победа
    може варто подивитись статистику матчу, і всіх матчів Англії на Євро? Емоції емоціями, але здоровий глузд повинен перемагати над ними
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.07.2021 10:19
    0
    Будет 45!, британские шаровики, Италия Чемпион! если б не гол "дурачёк" и слепой арбитр вместе с театралом Стерлингом, сосали лапу! Позорники, самый никчемный матч от англичан, не заслуженная победа
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 08.07.2021 10:14
    0
    Італійців підводить їх темперамент; на ЧС і ЧЄ вони викладаються повністю, починаючи з матчів в групі. Така гра, звичайно подобається вболівальникам, але сил в вирішальних матчах може і не вистачити. Та поки що на іспанців вистачило сил і везіння, і є один день додатковий відпочинку перед фіналом.
    Ссылка
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