Англия 44 года не может обыграть Италию

Сборная Англии обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.
В финале англичане сыграют с Италией.
Отметим, что сборная Англии не может обыграть итальянцев на протяжении 6 официальных матчей. Последний раз Англия побеждала Италию в ноябре 1977 года в отборочном матче чемпионата мира 1978 года (2:0).
Финал Евро-2020 Италия - Англия состоится 11 июля в 22:00 по Киеву.
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Источник — УЕФА
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