Нойер останется капитаном Баварии при Нагельсманне

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Мануэль Нойер останется капитаном клуба в следующем сезоне.

Специалист отметил, что 35-летний голкипер проделал «выдающуюся» работу с тех пор, как Филипп Лам ушел с поста капитана «Баварии» в 2017 году.

Напомним, Нагельсманн сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, который после Евро-2020 возглавит сборную Германии.