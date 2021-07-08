Нойер останется капитаном Баварии при Нагельсманне

Новый главный тренер не собирается отдавать повязку другому игроку

  • 08.07.2021 08:42
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Нойер останется капитаном Баварии при Нагельсманне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Мануэль Нойер останется капитаном клуба в следующем сезоне.

Специалист отметил, что 35-летний голкипер проделал «выдающуюся» работу с тех пор, как Филипп Лам ушел с поста капитана «Баварии» в 2017 году.

Напомним, Нагельсманн сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, который после Евро-2020 возглавит сборную Германии.

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Источник — Bild

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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 09:32
    0
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    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.07.2021 09:32
    0
    Гламурная капитанская ЛГБТ-повязка
    Ссылка
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