Дамсгор – самый молодой автор гола в истории Дании в плей-офф Евро

21-летний футболист забил сборной Англии на «Уэмбли»

  • 08.07.2021 08:19
  • 378 просмотров
  • 1 комментарий
Дамсгор – самый молодой автор гола в истории Дании в плей-офф Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол прямым ударом со штрафного в полуфинальном матче Евро-2020 против Англии (1:2).

Благодаря этому голу Дамсгор стал самым молодым футболистом в истории Дании (21 год 4 дня), кому удавалось поразить ворота соперника в плей-офф чемпионатов Европы.

Стоит отметить, что этот мяч стал вторым для Дамсгора на турнире. Первый свой гол он забил на групповом этапе в ворота сборной России.

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Источник — Opta

(3 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 08:32
    0
    Хороший гравець з баченням поля і поставленим ударом... У нас таких нема (може одноногий Маліна, але він більш примітивним арсеналом ТТХ володіє)
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 08:32
    0
    Хороший гравець з баченням поля і поставленим ударом... У нас таких нема (може одноногий Маліна, але він більш примітивним арсеналом ТТХ володіє)
    Ссылка
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