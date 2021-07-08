Дамсгор – самый молодой автор гола в истории Дании в плей-офф Евро

Вингер сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол прямым ударом со штрафного в полуфинальном матче Евро-2020 против Англии (1:2).
Благодаря этому голу Дамсгор стал самым молодым футболистом в истории Дании (21 год 4 дня), кому удавалось поразить ворота соперника в плей-офф чемпионатов Европы.
Стоит отметить, что этот мяч стал вторым для Дамсгора на турнире. Первый свой гол он забил на групповом этапе в ворота сборной России.
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Источник — Opta
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