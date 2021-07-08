Клуб Второй лиги просматривает легионера из Туниса

«Перемога» намерена серьезно усилиться перед новым сезоном

  • 08.07.2021 07:41
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Клуб Второй лиги просматривает легионера из Туниса
© ФК Перемога

Днепровская команда «Перемога» может пополниться вторым легионером. Первый, нигериец Брайт Джон Эсьен, играл за «Перемогу» и в прошлом чемпионате.

В «Перемоге» пробуется опорный полузащитник из Туниса Мутез Жериби. В понедельник футболист сыграл за днепрян в контрольном матче с «Металлистом» (0:1).

20-летний Жериби с апреля этого года выступал в аматорском чемпионате Украины. Там он провел 7 матчей и забил 1 мяч за «Днепр-1-Борисфен».

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Денис Шаховец, Sport.ua

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