Рахим СТЕРЛИНГ: «Мы впервые пропустили, но не растерялись»

Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг поделился впечатлениями о победе над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020.

«Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой.

Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат.

Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии», — отметил Стерлинг.