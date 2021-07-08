Рахим СТЕРЛИНГ: «Мы впервые пропустили, но не растерялись»

Игрок сборной Англии подвел итоги победы над Данией в полуфинале Евро-2020 (2:1)

  • 08.07.2021 05:28
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Рахим СТЕРЛИНГ: «Мы впервые пропустили, но не растерялись»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг поделился впечатлениями о победе над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020.

«Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой.

Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат.

Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии», — отметил Стерлинг.

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Источник — УЕФА

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