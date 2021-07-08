Артем ФРАНКОВ: «С тренерским штабом Олимпика расторгнуты контракты»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ситуации в донецком «Олимпике» и черниговской «Десне».
«Буквально только что расторгнуты контракты со всем тренерским штабом «Олимпика» — Роман Санжар и др. Таким образом, мы вправе предположить, что все идет к снятию «Клептунова с пробега». Очень плохо…
«Десна» — нет, «Десна» активно просматривает потенциальных новичков, хотя, конечно, список вдохновляет намного меньше ушедших (из последних — Ермаков в «Металлист 1925»). Жук, Махновский, Цымбалюк…
Совсем другие задачи, но живые!», — написал Франков.
Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион
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