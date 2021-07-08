Артем ФРАНКОВ: «С тренерским штабом Олимпика расторгнуты контракты»

Донецкий клуб находится на грани исчезновения

  • 08.07.2021 05:10
  • 290 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «С тренерским штабом Олимпика расторгнуты контракты»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ситуации в донецком «Олимпике» и черниговской «Десне».

«Буквально только что расторгнуты контракты со всем тренерским штабом «Олимпика» — Роман Санжар и др. Таким образом, мы вправе предположить, что все идет к снятию «Клептунова с пробега». Очень плохо…

«Десна» — нет, «Десна» активно просматривает потенциальных новичков, хотя, конечно, список вдохновляет намного меньше ушедших (из последних — Ермаков в «Металлист 1925»). Жук, Махновский, Цымбалюк…

Совсем другие задачи, но живые!», — написал Франков.

Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности