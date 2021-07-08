Симон КЬЕР: «Дания провела невероятный турнир»

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал поражение от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020.
«Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир. Это больше, чем я надеялся. Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал», — считает Кьер.
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Источник — УЕФА
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