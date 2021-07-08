Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В моем понимании, это — не пенальти»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал спорный пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).
«В моем понимании, это — не пенальти. Или я слишком предвзято болею за Данию?», — написал Левченко.
Арбитр назначил одиннадцатиметровый в овертайме за фол Мехле на Стерлинге. Шмейхель справился с ударом Кейна, но был бессилен против добивания.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.