Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В моем понимании, это — не пенальти»

Украинский специалист поделился мнением о спорном эпизоде в матче Англия — Дания (2:1)

  • 08.07.2021 04:32
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В моем понимании, это — не пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал спорный пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

«В моем понимании, это — не пенальти. Или я слишком предвзято болею за Данию?», — написал Левченко.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый в овертайме за фол Мехле на Стерлинге. Шмейхель справился с ударом Кейна, но был бессилен против добивания.

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Источник — Twitter

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