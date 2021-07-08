Джордан ХЕНДЕРСОН: «Мы с честью вышли из непростой ситуации»

Футболист сборной Англии рад победе над Данией в полуфинале Евро-2020 (2:1)

  • 08.07.2021 03:50
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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Мы с честью вышли из непростой ситуации»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон подвел итоги победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020.

«Потрясающе. Это был невероятный вечер для парней, для всех причастных, для всей страны. Мы вызвали широкую улыбку у всех. Болельщики были просто невероятными сегодня. Их поддержка была фантастической, они гнали нас вперед, особенно в дополнительное время. И нам удалось забить победный гол. Отличный вечер! Надеюсь, в воскресенье у нас будет еще один хороший вечер.

Первый гол в матче? Это был по-настоящему важный момент в игре. Конечно, всегда можно пропустить — и я думаю, что это был выдающийся штрафной. Но наша реакция на это была просто отличной, и это главное.

Мы очень хорошо отреагировали, нам удалось довольно быстро вернуться в игру и прибавить по ходу матча. Так что наша реакция на гол была ключевым моментом в игре. Думаю, мы с честью вышли из непростой ситуации.

Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы», — заявил Хендерсон.

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Источник — УЕФА

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